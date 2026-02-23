https://noticiaslatam.lat/20260223/las-ffaa-de-rusia-abaten-a-mas-de-1300-soldados-ucranianos-y-derriban-541-drones-enemigos-en-el-1171694277.html

Las FFAA de Rusia abaten a más de 1.300 soldados ucranianos y derriban 541 drones enemigos en el último día

En la última jornada de combates, Rusia registró unas 1.355 bajas ucranianas, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. A su vez, la defensa antiaérea rusa... 23.02.2026, Sputnik Mundo

En cuanto a las pérdidas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 390 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 180 militares.Asimismo, las FFAA de Rusia destruyeron 21 vehículos blindados, incluido un Humvee fabricado en EEUU y una estación de radar RADA RPS–42 israelí, al igual que un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Verba ucraniano. Las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte, energía y combustible utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.

