En cuanto a las pérdidas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 390 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 180 militares.Asimismo, las FFAA de Rusia destruyeron 21 vehículos blindados, incluido un Humvee fabricado en EEUU y una estación de radar RADA RPS–42 israelí, al igual que un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Verba ucraniano. Las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte, energía y combustible utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
Las FFAA de Rusia abaten a más de 1.300 soldados ucranianos y derriban 541 drones enemigos en el último día
09:44 GMT 23.02.2026 (actualizado: 10:02 GMT 23.02.2026)
En la última jornada de combates, Rusia registró unas 1.355 bajas ucranianas, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 21 proyectiles del sistema Himars, un misil guiado de largo alcance Neptun, siete bombas guiadas y derribó 541 drones, agregan.
En cuanto a las pérdidas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 390 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 180 militares.
Asimismo, las FFAA de Rusia destruyeron 21 vehículos blindados, incluido un Humvee fabricado en EEUU y una estación de radar RADA RPS–42 israelí, al igual que un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Verba ucraniano.
Las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte, energía y combustible utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 116.804 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.835 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.671 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.445 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 55.079 vehículos militares especiales.
