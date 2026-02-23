https://noticiaslatam.lat/20260223/kim-jong-un-es-nuevamente-elegido-como-lider-de-corea-del-norte-1171694084.html
Kim Jong-un es nuevamente elegido como líder de Corea del Norte
El secretario general del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, fue reelegido en su cargo, informó la Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA). 23.02.2026, Sputnik Mundo
El secretario general del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, fue reelegido en su cargo, informó la Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA).
"El presente congreso apoyó y aprobó plenamente la propuesta respetuosa de reelegir al compañero Kim Jong-un para el más alto cargo del Partido del Trabajo de Corea", reportó el medio.
El IX Congreso del Partido se inauguró el 19 de febrero en la capital de Pionyang.
En el evento participan un total de 5.000 personas: 224 miembros del órgano central de dirección del partido de la VIII convocatoria y 4.776 delegados elegidos en todas las organizaciones del partido.
Además, 2.000 observadores trabajan en la reunión.