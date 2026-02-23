https://noticiaslatam.lat/20260223/kim-jong-un-es-nuevamente-elegido-como-lider-de-corea-del-norte-1171694084.html

Kim Jong-un es nuevamente elegido como líder de Corea del Norte

El secretario general del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, fue reelegido en su cargo, informó la Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA). 23.02.2026, Sputnik Mundo

El IX Congreso del Partido se inauguró el 19 de febrero en la capital de Pionyang.En el evento participan un total de 5.000 personas: 224 miembros del órgano central de dirección del partido de la VIII convocatoria y 4.776 delegados elegidos en todas las organizaciones del partido.Además, 2.000 observadores trabajan en la reunión.

