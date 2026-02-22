Fuerzas rusas lanzan un ataque masivo y derriban más de 300 drones ucranianos en un día
Durante la última jornada, en respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra infraestructura civil, Rusia llevó a cabo un ataque masivo contra instalaciones del complejo militar-industrial y la infraestructura energética utilizada por las FFAA de Ucrania, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso.
"Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todos los blancos designados fueron destruidos", indica el informe diario del organismo.
Asimismo, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra un centro logístico y una instalación de almacenamiento de drones y sus componentes, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 144 zonas.
Las tropas rusas destruyeron también 24 vehículos blindados, incluidos tres transportes de tropas M113 fabricados en EEUU, una estación deradar AN/TPQ-50 y una AN/TPQ-36 estadounidenses, al igual que un obús Krab polaco.
A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó siete proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, cinco bombas guiadas y derribó 326 drones.
En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.300 militares, agregan desde el ente castrense. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 105 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 240 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 116.263 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.814 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.670 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.421 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 54.005 vehículos militares especiales.
