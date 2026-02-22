https://noticiaslatam.lat/20260222/fuerzas-rusas-lanzan-un-ataque-masivo-y-derriban-mas-de-300-drones-ucranianos-en-un-dia-1171658392.html

Fuerzas rusas lanzan un ataque masivo y derriban más de 300 drones ucranianos en un día

Fuerzas rusas lanzan un ataque masivo y derriban más de 300 drones ucranianos en un día

Sputnik Mundo

Durante la última jornada, en respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra infraestructura civil, Rusia llevó a cabo un ataque masivo contra... 22.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-22T13:07+0000

2026-02-22T13:07+0000

2026-02-22T13:07+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/16/1171658447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5012b89c14d9a5550f53fa0da4a33c28.jpg

Asimismo, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra un centro logístico y una instalación de almacenamiento de drones y sus componentes, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 144 zonas.Las tropas rusas destruyeron también 24 vehículos blindados, incluidos tres transportes de tropas M113 fabricados en EEUU, una estación deradar AN/TPQ-50 y una AN/TPQ-36 estadounidenses, al igual que un obús Krab polaco.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó siete proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, cinco bombas guiadas y derribó 326 drones.En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.300 militares, agregan desde el ente castrense. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 105 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 240 militares.

https://noticiaslatam.lat/20260218/1171522859.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa