¿En qué consiste el Plan de Justicia que implementa México sobre el caso Pasta de Conchos?

Durante la madrugada del 19 de febrero de 2006, se registró una explosión por acumulación de gas en la mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas. En el interior 65 mineros correspondientes al turno nocturno quedaron atrapados.A décadas del suceso, y tras una reunión con los familiares de los mineros involucrados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a seguir con las labores de búsqueda de 38 cuerpos que aún permanecen dentro de la mina."Hasta el último día del sexenio vamos a seguir buscando, y a los primeros que debemos agradecer es a ustedes, porque nunca se cansaron y siguen luchando por justicia", destacó Sheinbaum durante la inauguración de un memorial en honor a las 65 víctimas de aquel acontecimiento.Los detalles de la estrategiaCon el plan del Gobierno de México, se pretende garantizar la continuación de los trabajos técnicos de rescate, así como acciones de reparación integral del daño y acompañamiento institucional a las familias.Al respecto, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, detalló que la estrategia tiene por objetivos principales esclarecer los hechos, proteger a las víctimas, procurar la no impunidad y asegurar la no repetición de los hechos.En este sentido, destacó que este acuerdo es resultado del humanismo mexicano promovido por la llamada Cuarta Transformación.Tras la reunión con los familiares de los 65 mineros fallecidos, en la cual también participó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, la fiscal afirmó que los funcionarios federales están "obligados a emprender todas las medidas necesarias para garantizar la protección y efectividad de los derechos de las víctimas y sus familias".De igual manera, expuso que, hasta el momento, se han recuperado e identificado los cuerpos de 23 mineros, gracias a 248 intervenciones periciales en al menos nueve especialidades.Asimismo, indicó que han tenido 40 reuniones catorcenales con intervenciones ministeriales y 124 visitas al sitio para coordinar los trabajos de investigación.

