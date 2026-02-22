https://noticiaslatam.lat/20260222/autoridades-mexicanas-estiman-que-ocurriran-mas-de-7000-incendios-forestales-este-ano-1171651334.html

Autoridades mexicanas estiman que ocurrirán alrededor de 7.500 incendios forestales este año

Autoridades mexicanas estiman que ocurrirán alrededor de 7.500 incendios forestales este año

22.02.2026

En entrevista para el diario local Milenio, el gerente de Manejo de Fuego de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), César Robles, resaltó que se esperan alrededor de 7.500 siniestros de esta índole durante 2026.No obstante, "al momento de tener ya un cambio en cuanto a temperaturas medias y precipitaciones, humedad, ahí ya tenemos una mayor disponibilidad de la vegetación seca para poderse quemar", explicó.Robles resaltó que, al cierre de 2025, contabilizaron 7.016 incendios, los cuales afectaron a 1,2 millones de hectáreas. Fue el segundo año más crítico, solo detrás de 2024."En el año 2024 tuvimos cuatro años de sequía acumulada. En el 2025, para el noroeste, fueron cinco años de sequía acumulada y esto ocasionó un estrés hídrico en la vegetación e incendios mucho más intensos y más severos, y eso es una problemática que se está presentando a nivel global", precisó.Según la investigación del rotativo, basándose en datos del Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 86,5% del país latinoamericano está libre de sequía, debido a las fuertes lluvias registradas el año pasado."Actualmente, tenemos sistemas de alta presión en el territorio nacional que ocasionan atmósferas estables con mayor temperatura y con esto, al momento de que alguna persona está haciendo uso de fuego, con rachas de viento se puede dificultar el control de una quema controlada, o hasta el hecho de estar generando alguna fogata dentro del bosque", mencionó el funcionario de Conafor.

