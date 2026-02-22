Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20260222/1171610643.html
El Carnaval de Río y las celebraciones de Máslenitsa y del Año Nuevo Chino, entre las fotos de la semana
El Carnaval de Río y las celebraciones de Máslenitsa y del Año Nuevo Chino, entre las fotos de la semana
Sputnik Mundo
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El vívido carnaval en Río de... 22.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-22T09:03+0000
2026-02-22T09:03+0000
multimedia
📷 fotos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/14/1171610816_0:63:2994:1747_1920x0_80_0_0_393c0659597f3beec27e73c4a99aabcd.jpg
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/14/1171610816_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_9977500a4b86db09b4052ff258e1c275.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, 📷 fotos
фото, 📷 fotos

El Carnaval de Río y las celebraciones de Máslenitsa y del Año Nuevo Chino, entre las fotos de la semana

09:03 GMT 22.02.2026
Síguenos en
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El vívido carnaval en Río de Janeiro, la fiesta tradicional rusa con crepes y quema de efigies, las celebraciones del Año Nuevo Chino, así como el Consejo de Paz en Gaza, entre las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

Inauguración del festival del Año Nuevo Chino en Moscú, en la Plaza del Manezh.

Inauguración del festival del Año Nuevo Chino en Moscú, en la Plaza del Manezh. - Sputnik Mundo
1/20
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

Inauguración del festival del Año Nuevo Chino en Moscú, en la Plaza del Manezh.

© REUTERS Angelina Katsanis

Una modelo presenta una creación del diseñador de modas estadounidense durante la Semana de la Moda de Nueva York.

Una modelo presenta una creación del diseñador de modas estadounidense durante la Semana de la Moda de Nueva York. - Sputnik Mundo
2/20
© REUTERS Angelina Katsanis

Una modelo presenta una creación del diseñador de modas estadounidense durante la Semana de la Moda de Nueva York.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, hace una reverencia mientras recibe aplausos tras ser reelegida en su cargo, en la Cámara Baja del Parlamento en Tokio.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, hace una reverencia mientras recibe aplausos tras ser reelegida en su cargo, en la Cámara Baja del Parlamento en Tokio. - Sputnik Mundo
3/20
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, hace una reverencia mientras recibe aplausos tras ser reelegida en su cargo, en la Cámara Baja del Parlamento en Tokio.

© REUTERS Carlos Osorio

Una tienda de campaña ártica con miembros del 41.º Grupo de Brigadas canadienses, como parte de la Fuerza de Tarea Grizzly, durante el despliegue de las tropas canadienses en la Operación Nanook-Nunalivut, una serie anual de ejercicios militares.

Una tienda de campaña ártica con miembros del 41.º Grupo de Brigadas canadienses, como parte de la Fuerza de Tarea Grizzly, durante el despliegue de las tropas canadienses en la Operación Nanook-Nunalivut, una serie anual de ejercicios militares. - Sputnik Mundo
4/20
© REUTERS Carlos Osorio

Una tienda de campaña ártica con miembros del 41.º Grupo de Brigadas canadienses, como parte de la Fuerza de Tarea Grizzly, durante el despliegue de las tropas canadienses en la Operación Nanook-Nunalivut, una serie anual de ejercicios militares.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

El presidente de EEUU, Donald Trump, llega a la reunión del Consejo de Paz en el Instituto Estadounidense de la Paz, en Washington D. C.

El presidente de EEUU, Donald Trump, llega a la reunión del Consejo de Paz en el Instituto Estadounidense de la Paz, en Washington D. C. - Sputnik Mundo
5/20
© AP Photo / Mark Schiefelbein

El presidente de EEUU, Donald Trump, llega a la reunión del Consejo de Paz en el Instituto Estadounidense de la Paz, en Washington D. C.

© REUTERS Stephane Mahe

Una vista de dron muestra una carretera sumergida en una zona inundada por el desborde del río Sarthe en Briollay, después de meses de lluvias que causaron inundaciones en el oeste de Francia.

Una vista de dron muestra una carretera sumergida en una zona inundada por el desborde del río Sarthe en Briollay, después de meses de lluvias que causaron inundaciones en el oeste de Francia. - Sputnik Mundo
6/20
© REUTERS Stephane Mahe

Una vista de dron muestra una carretera sumergida en una zona inundada por el desborde del río Sarthe en Briollay, después de meses de lluvias que causaron inundaciones en el oeste de Francia.

© REUTERS Mario Anzuoni

La cantante estadounidense Ego Nwodim salta mientras saluda a la actriz estadounidense Amy Madigan durante la entrega de los Premios Independent Spirit en el Hollywood Palladium en Los Ángeles, California, EEUU.

La cantante estadounidense Ego Nwodim salta mientras saluda a la actriz estadounidense Amy Madigan durante la entrega de los Premios Independent Spirit en el Hollywood Palladium en Los Ángeles, California, EEUU. - Sputnik Mundo
7/20
© REUTERS Mario Anzuoni

La cantante estadounidense Ego Nwodim salta mientras saluda a la actriz estadounidense Amy Madigan durante la entrega de los Premios Independent Spirit en el Hollywood Palladium en Los Ángeles, California, EEUU.

© REUTERS Sodiq Adelakun

Los pescadores corren hacia el río Matan Fada, mientras intentan atrapar el pez más grande durante el día de clausura del Festival internacional de pesca de Argungu, Nigeria.

Los pescadores corren hacia el río Matan Fada, mientras intentan atrapar el pez más grande durante el día de clausura del Festival internacional de pesca de Argungu, Nigeria. - Sputnik Mundo
8/20
© REUTERS Sodiq Adelakun

Los pescadores corren hacia el río Matan Fada, mientras intentan atrapar el pez más grande durante el día de clausura del Festival internacional de pesca de Argungu, Nigeria.

© AP Photo / Darko Vojinovic

Un miembro de la guardia de honor serbia salta sobre la alfombra roja sosteniendo una escoba, antes de una ceremonia de bienvenida para el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, en Belgrado.

Un miembro de la guardia de honor serbia salta sobre la alfombra roja sosteniendo una escoba, antes de una ceremonia de bienvenida para el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, en Belgrado. - Sputnik Mundo
9/20
© AP Photo / Darko Vojinovic

Un miembro de la guardia de honor serbia salta sobre la alfombra roja sosteniendo una escoba, antes de una ceremonia de bienvenida para el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, en Belgrado.

© AP Photo / Oded Balilty

Una granada aturdidora explota durante enfrentamientos entre la Policía y judíos ultraortodoxos, después de que dos mujeres soldados israelíes fueran rescatadas de los disturbios que estallaron durante una visita de asistencia social en Bnei Brak, Israel.

Una granada aturdidora explota durante enfrentamientos entre la Policía y judíos ultraortodoxos, después de que dos mujeres soldados israelíes fueran rescatadas de los disturbios que estallaron durante una visita de asistencia social en Bnei Brak, Israel. - Sputnik Mundo
10/20
© AP Photo / Oded Balilty

Una granada aturdidora explota durante enfrentamientos entre la Policía y judíos ultraortodoxos, después de que dos mujeres soldados israelíes fueran rescatadas de los disturbios que estallaron durante una visita de asistencia social en Bnei Brak, Israel.

© REUTERS Yiannis Kourtoglou

Un niño rocía espuma a un participante en un desfile de carnaval en Nicosia, Chipre.

Un niño rocía espuma a un participante en un desfile de carnaval en Nicosia, Chipre. - Sputnik Mundo
11/20
© REUTERS Yiannis Kourtoglou

Un niño rocía espuma a un participante en un desfile de carnaval en Nicosia, Chipre.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Acceder al contenido multimedia

Un participante del festival de construcción de casas de nieve Iglu-2026 Ciudad esquimal, en la ciudad rusa de Novosibirsk.

Un participante del festival de construcción de casas de nieve Iglu-2026 Ciudad esquimal, en la ciudad rusa de Novosibirsk. - Sputnik Mundo
12/20
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Acceder al contenido multimedia

Un participante del festival de construcción de casas de nieve Iglu-2026 Ciudad esquimal, en la ciudad rusa de Novosibirsk.

© REUTERS Ricardo Moraes

Juerguistas de la escuela de samba Mocidade Independente de Padre Miguel actúan durante el Carnaval en Río de Janeiro, Brasil.

Juerguistas de la escuela de samba Mocidade Independente de Padre Miguel actúan durante el Carnaval en Río de Janeiro, Brasil. - Sputnik Mundo
13/20
© REUTERS Ricardo Moraes

Juerguistas de la escuela de samba Mocidade Independente de Padre Miguel actúan durante el Carnaval en Río de Janeiro, Brasil.

© REUTERS Khalid Al-Mousily

Los niños celebran el inicio del mes sagrado de Ramadán en la ciudad de Mosul, Irak.

Los niños celebran el inicio del mes sagrado de Ramadán en la ciudad de Mosul, Irak. - Sputnik Mundo
14/20
© REUTERS Khalid Al-Mousily

Los niños celebran el inicio del mes sagrado de Ramadán en la ciudad de Mosul, Irak.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Una mujer toma sol en la orilla del río Nevá en San Petersburgo, Rusia, a una temperatura del aire de -15 °C.

Una mujer toma sol en la orilla del río Nevá en San Petersburgo, Rusia, a una temperatura del aire de -15 °C. - Sputnik Mundo
15/20
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Una mujer toma sol en la orilla del río Nevá en San Petersburgo, Rusia, a una temperatura del aire de -15 °C.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimedia

Artistas en la presentación del festival Máslenitsa en la capital rusa, Moscú.

La Máslenitsa es una fiesta tradicional rusa que celebra el final del invierno y la llegada de la primavera, llena de crepes, música y actividades culturales, como la quema de efigies.

Artistas en la presentación del festival Máslenitsa en la capital rusa, Moscú.La Máslenitsa es una fiesta tradicional rusa que celebra el final del invierno y la llegada de la primavera, llena de crepes, música y actividades culturales, como la quema de efigies. - Sputnik Mundo
16/20
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Acceder al contenido multimedia

Artistas en la presentación del festival Máslenitsa en la capital rusa, Moscú.

La Máslenitsa es una fiesta tradicional rusa que celebra el final del invierno y la llegada de la primavera, llena de crepes, música y actividades culturales, como la quema de efigies.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

Los palestinos se sientan en una mesa larga entre los escombros de los edificios destruidos mientras se reúnen para el iftar, la comida que rompe el ayuno, durante el mes sagrado musulmán de Ramadán en la ciudad de Jan Yunis, en la Franja de Gaza.

Los palestinos se sientan en una mesa larga entre los escombros de los edificios destruidos mientras se reúnen para el iftar, la comida que rompe el ayuno, durante el mes sagrado musulmán de Ramadán en la ciudad de Jan Yunis, en la Franja de Gaza. - Sputnik Mundo
17/20
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

Los palestinos se sientan en una mesa larga entre los escombros de los edificios destruidos mientras se reúnen para el iftar, la comida que rompe el ayuno, durante el mes sagrado musulmán de Ramadán en la ciudad de Jan Yunis, en la Franja de Gaza.

© REUTERS KCNA

La gente observa sistemas lanzacohetes múltiples de calibre 600 mm durante el Noveno Congreso del Partido del Trabajo de Corea, en Pionyang, Corea del Norte.

La gente observa sistemas lanzacohetes múltiples de calibre 600 mm durante el Noveno Congreso del Partido del Trabajo de Corea, en Pionyang, Corea del Norte. - Sputnik Mundo
18/20
© REUTERS KCNA

La gente observa sistemas lanzacohetes múltiples de calibre 600 mm durante el Noveno Congreso del Partido del Trabajo de Corea, en Pionyang, Corea del Norte.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

Sesión de visita de artistas del proyecto Arte en el metro en la estación de metro Shelepija, Moscú.

Sesión de visita de artistas del proyecto Arte en el metro en la estación de metro Shelepija, Moscú. - Sputnik Mundo
19/20
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

Sesión de visita de artistas del proyecto Arte en el metro en la estación de metro Shelepija, Moscú.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Artistas vestidos de recién casados ​​participan en las celebraciones de Máslenitsa en la localidad de Rumsiskes, a unos 89 kilómetros al norte de Vilna, Lituania.

Artistas vestidos de recién casados ​​participan en las celebraciones de Máslenitsa en la localidad de Rumsiskes, a unos 89 kilómetros al norte de Vilna, Lituania. - Sputnik Mundo
20/20
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Artistas vestidos de recién casados ​​participan en las celebraciones de Máslenitsa en la localidad de Rumsiskes, a unos 89 kilómetros al norte de Vilna, Lituania.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала