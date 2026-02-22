El Carnaval de Río y las celebraciones de Máslenitsa y del Año Nuevo Chino, entre las fotos de la semana
Inauguración del festival del Año Nuevo Chino en Moscú, en la Plaza del Manezh.
Una modelo presenta una creación del diseñador de modas estadounidense durante la Semana de la Moda de Nueva York.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, hace una reverencia mientras recibe aplausos tras ser reelegida en su cargo, en la Cámara Baja del Parlamento en Tokio.
Una tienda de campaña ártica con miembros del 41.º Grupo de Brigadas canadienses, como parte de la Fuerza de Tarea Grizzly, durante el despliegue de las tropas canadienses en la Operación Nanook-Nunalivut, una serie anual de ejercicios militares.
El presidente de EEUU, Donald Trump, llega a la reunión del Consejo de Paz en el Instituto Estadounidense de la Paz, en Washington D. C.
Una vista de dron muestra una carretera sumergida en una zona inundada por el desborde del río Sarthe en Briollay, después de meses de lluvias que causaron inundaciones en el oeste de Francia.
La cantante estadounidense Ego Nwodim salta mientras saluda a la actriz estadounidense Amy Madigan durante la entrega de los Premios Independent Spirit en el Hollywood Palladium en Los Ángeles, California, EEUU.
Los pescadores corren hacia el río Matan Fada, mientras intentan atrapar el pez más grande durante el día de clausura del Festival internacional de pesca de Argungu, Nigeria.
Un miembro de la guardia de honor serbia salta sobre la alfombra roja sosteniendo una escoba, antes de una ceremonia de bienvenida para el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, en Belgrado.
Una granada aturdidora explota durante enfrentamientos entre la Policía y judíos ultraortodoxos, después de que dos mujeres soldados israelíes fueran rescatadas de los disturbios que estallaron durante una visita de asistencia social en Bnei Brak, Israel.
Un niño rocía espuma a un participante en un desfile de carnaval en Nicosia, Chipre.
Un participante del festival de construcción de casas de nieve Iglu-2026 Ciudad esquimal, en la ciudad rusa de Novosibirsk.
Juerguistas de la escuela de samba Mocidade Independente de Padre Miguel actúan durante el Carnaval en Río de Janeiro, Brasil.
Los niños celebran el inicio del mes sagrado de Ramadán en la ciudad de Mosul, Irak.
Una mujer toma sol en la orilla del río Nevá en San Petersburgo, Rusia, a una temperatura del aire de -15 °C.
Artistas en la presentación del festival Máslenitsa en la capital rusa, Moscú.
La Máslenitsa es una fiesta tradicional rusa que celebra el final del invierno y la llegada de la primavera, llena de crepes, música y actividades culturales, como la quema de efigies.
Los palestinos se sientan en una mesa larga entre los escombros de los edificios destruidos mientras se reúnen para el iftar, la comida que rompe el ayuno, durante el mes sagrado musulmán de Ramadán en la ciudad de Jan Yunis, en la Franja de Gaza.
La gente observa sistemas lanzacohetes múltiples de calibre 600 mm durante el Noveno Congreso del Partido del Trabajo de Corea, en Pionyang, Corea del Norte.
Sesión de visita de artistas del proyecto Arte en el metro en la estación de metro Shelepija, Moscú.
Artistas vestidos de recién casados participan en las celebraciones de Máslenitsa en la localidad de Rumsiskes, a unos 89 kilómetros al norte de Vilna, Lituania.
