https://noticiaslatam.lat/20260221/las-obras-chinas-en-latinoamerica-que-asustan-a-eeuu-1171634539.html
Las obras chinas en Latinoamérica que asustan a EEUU
Las obras chinas en Latinoamérica que asustan a EEUU
Sputnik Mundo
EEUU ha perdido a Latinoamérica. Uno de los hechos que lo demuestra es que China ha llegado a ser el primer socio comercial de la región. De allí la... 21.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-21T15:00+0000
2026-02-21T15:00+0000
2026-02-21T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/15/1171634897_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_05aae49b6132192d1affa23332b6f10e.jpg
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/15/1171634897_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_cce3caaf5323d22e27d7fe453a088817.jpg
Las obras chinas en Latinoamérica que asustan a EEUU
Sputnik Mundo
Las obras chinas en Latinoamérica que asustan a EEUU
2026-02-21T15:00+0000
true
PT28M42S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Las obras chinas en Latinoamérica que asustan a EEUU
EEUU ha perdido a Latinoamérica. Uno de los hechos que lo demuestra es que China ha llegado a ser el primer socio comercial de la región. De allí la desesperada arremetida de EEUU contra el megapuerto de Chancay, en Perú, así como la advertencia estadounidense a Nicaragua por los grandes proyectos de infraestructura con Pekín.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
00:40
Kiev fracasa en estafar a Moscú en una nueva ronda de conversaciones de paz
03:05
Rusia fuerza a EEUU a cumplir lo pactado en Alaska
08:56
Los británicos presentan su candidato para sustituir a Zelenski
12:01
Los valores que pone Nicaragua por encima de todo
16:21
EEUU lanza una gran campaña mediática contra China en América Latina
17:44
¿Por qué el megapuerto de Chancay enoja tanto a EEUU?
20:27
Embajada de EEUU amenaza a Nicaragua
26:01
La verdadera amenaza
rusa y china en América Latina