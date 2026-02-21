Las obras chinas en Latinoamérica que asustan a EEUU

Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260221/las-obras-chinas-en-latinoamerica-que-asustan-a-eeuu-1171634539.html
Sputnik Mundo
EEUU ha perdido a Latinoamérica. Uno de los hechos que lo demuestra es que China ha llegado a ser el primer socio comercial de la región.
2026-02-21T15:00+0000
2026-02-21T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/15/1171634897_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_05aae49b6132192d1affa23332b6f10e.jpg
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
2026-02-21T15:00+0000
15:00 GMT 21.02.2026
© Sputnik
EEUU ha perdido a Latinoamérica. Uno de los hechos que lo demuestra es que China ha llegado a ser el primer socio comercial de la región. De allí la desesperada arremetida de EEUU contra el megapuerto de Chancay, en Perú, así como la advertencia estadounidense a Nicaragua por los grandes proyectos de infraestructura con Pekín.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
00:00 Avances
00:40 Kiev fracasa en estafar a Moscú en una nueva ronda de conversaciones de paz
03:05 Rusia fuerza a EEUU a cumplir lo pactado en Alaska
08:56 Los británicos presentan su candidato para sustituir a Zelenski
12:01 Los valores que pone Nicaragua por encima de todo
16:21 EEUU lanza una gran campaña mediática contra China en América Latina
17:44 ¿Por qué el megapuerto de Chancay enoja tanto a EEUU?
20:27 Embajada de EEUU amenaza a Nicaragua
26:01 La verdadera amenaza rusa y china en América Latina
27:54 Despedida
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
