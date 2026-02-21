https://noticiaslatam.lat/20260221/las-ffaa-rusas-liberan-un-asentamiento-e-interceptan-5-misiles-de-crucero-ucranianos-en-el-ultimo-1171631702.html
Las FFAA rusas liberan un asentamiento e interceptan 5 misiles de crucero ucranianos en el último día
Las FFAA rusas liberan un asentamiento e interceptan 5 misiles de crucero ucranianos en el último día
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Kárpovka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, la... 21.02.2026, Sputnik Mundo
Además, las tropas rusas asestaron golpes contra un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Himars, lanzadores de misiles de crucero de largo alcance Flamingo ucranianos, la infraestructura de transporte y energía utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.En la última jornada de combates, fuerzas rusas también destruyeron un carro de combate, 14 vehículos blindados y tres obuses M777 fabricados en EEUU.Ucrania perdió unos 1.265 militares en las últimas 24 horas. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con hasta 370 militares abatidos. Se suman a estas bajas hasta 170 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, hasta 350 en la de la agrupación Centro, más de 215 en la del grupo Norte, hasta 110 en la del grupo Sur y alrededor de 50 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Kárpovka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, la defensa antiaérea rusa interceptó siete proyectiles del sistema Himars, cinco misiles de crucero de largo alcance Flamingo, una bomba guiada y derribó 172 drones, agregan.
"Las operaciones activas de unidades del grupo de fuerzas Oeste resultaron en la liberación de la localidad de Kárpovka, en la república popular de Donetsk", señala el comunicado diario.
Además, las tropas rusas asestaron golpes contra un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Himars, lanzadores de misiles de crucero de largo alcance Flamingo ucranianos, la infraestructura de transporte y energía utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.
En la última jornada de combates, fuerzas rusas también destruyeron un carro de combate, 14 vehículos blindados y tres obuses M777 fabricados en EEUU.
Ucrania perdió unos 1.265 militares en las últimas 24 horas. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con hasta 370 militares abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 170 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, hasta 350 en la de la agrupación Centro, más de 215 en la del grupo Norte, hasta 110 en la del grupo Sur y alrededor de 50 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 115.937 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.790 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.670 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.400 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 54.938 vehículos militares especiales.
