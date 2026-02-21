https://noticiaslatam.lat/20260221/las-ffaa-rusas-liberan-un-asentamiento-e-interceptan-5-misiles-de-crucero-ucranianos-en-el-ultimo-1171631702.html

Las FFAA rusas liberan un asentamiento e interceptan 5 misiles de crucero ucranianos en el último día

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Kárpovka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, la... 21.02.2026, Sputnik Mundo

Además, las tropas rusas asestaron golpes contra un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Himars, lanzadores de misiles de crucero de largo alcance Flamingo ucranianos, la infraestructura de transporte y energía utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.En la última jornada de combates, fuerzas rusas también destruyeron un carro de combate, 14 vehículos blindados y tres obuses M777 fabricados en EEUU.Ucrania perdió unos 1.265 militares en las últimas 24 horas. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con hasta 370 militares abatidos. Se suman a estas bajas hasta 170 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, hasta 350 en la de la agrupación Centro, más de 215 en la del grupo Norte, hasta 110 en la del grupo Sur y alrededor de 50 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

