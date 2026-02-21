https://noticiaslatam.lat/20260221/la-verdad-sobre-las-ffaa-britanicas-vaciadas-pueden-las-tropas-del-reino-unido-defender-su-pais-1171603206.html

"La verdad sobre las FFAA británicas vaciadas": ¿Pueden las tropas del Reino Unido defender su país?

En noviembre de 2025, el presupuesto de defensa del país tenía un déficit de 28.000 millones de libras (37.700 millones de dólares). El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, lo desconocía y "vivía en una feliz ignorancia", indica el medio.Según la publicación, el funcionario también quedó conmocionado al descubrir que el prometido 3% del PIB en defensa durante la próxima legislatura no será suficiente para cumplir con la revisión estratégica de defensa ya aprobada. Se trata del informe SDR (Revisión Estratégica de la Defensa), elaborado bajo la dirección del exsecretario de Defensa laborista George Robertson, con la participación del general retirado Richard Barrons.El "agujero negro" presupuestarioEl documento contemplaba un plan decenal para llevar al Ejército a un estado de "preparación para el combate", pero advertía explícitamente de inevitables brechas financieras en los primeros años. Sin embargo, según fuentes, la advertencia sobre un "agujero negro" de 28.000 millones de libras esterlinas en el presupuesto sorprendió al jefe del Gobierno.En este contexto, las declaraciones de Londres sobre su intención de elevar el gasto militar al 2,5% del PIB para 2027, y luego al 3% o incluso al 3,5%, parecen cada vez menos creíbles. Sin contar la disuasión nuclear del Trident, el Reino Unido gasta realmente alrededor del 1,75% del PIB en fuerzas convencionales, un nivel comparable al de España y Portugal. El país, que alguna vez ocupó el segundo lugar en la OTAN en proporción de gasto en defensa, corre el riesgo de caer al puesto 21."Aliado fantasma"Los problemas también se acumulan en los proyectos internacionales: en Japón expresan descontento porque Londres aún no ha garantizado la financiación de su parte en el programa GCAP (Global Combat Air Programme) de desarrollo de un caza de nueva generación, realizado junto con Tokio y Roma.La situación de la operatividad combativa también provoca inquietud. De acuerdo con las valoraciones del exjefe del Estado Mayor del Ejército británico, el general Nick Carter, el Ejército difícilmente desplegaría más de 10.000 soldados y la Armada más de 10 naves de combate. Un destructor clase 45 permaneció ocho años en el muelle. Las FFAA británicas disponen de apenas 140 cazas —una décima parte de lo que se tenía en la Guerra Fría— y solo dos escuadrones de defensa aérea.Contraste "vergonzoso" con los europeosHacia 2030, el Ejército británico poseerá 148 tanques Challenger 3, en contraste con los 980 tanques y 685 piezas de artillería autopropulsada que Polonia prevé tener. Finlandia puede movilizar hasta 300.000 individuos, mientras que el total de fuerzas regulares y de reserva del Reino Unido es de unos 90.000.Internamente, se intensifica la tensión política. Exmilitares y uniformados actuales alertan sobre el abismo entre el discurso y los hechos.Ante esto, se indica que los aliados se preguntan con mayor frecuencia si el Reino Unido está dispuesto a mantener su función previa en la seguridad europea.

