Los otros frentes de la paz: ministro venezolano brinda detalles del programa de convivencia democrática
Los otros frentes de la paz: ministro venezolano brinda detalles del programa de convivencia democrática
20.02.2026

El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, anunciado a principios de año por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, toma forma desde el Palacio de Miraflores, minutos después de la promulgación de la ley de amnistía.
El ministro de Cultura, Ernesto Villegas —designado para coordinar la instancia—, precisó en declaraciones a Sputnik que las acciones no se limitaran al texto legal recién aprobado y buscará atender múltiples frentes, incluyendo a los venezolanos en el exterior".
Villegas explicó que el programa nació con la misión de garantizar una Venezuela de paz para las generaciones presentes y futuras.
"La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nos ha encomendado a un grupo de venezolanos de diversas proveniencias —profesionales, académicas, de las luchas sociales, de la cultura, del movimiento vecinal, entre otros—nos ha convocado para establecer una instancia llamada Programa para la Paz y la Convivencia Democrática", declaró el también periodista.
El ministro detalló que este espacio tiene como propósito fundamental "acompañar, facilitar, impulsar los diálogos, los acuerdos, los mecanismos necesarios para garantizarle a esta y a las futuras generaciones una Venezuela de paz y con convivencia democrática
". Según explicó, el primer gran hito en esta hoja de ruta fue la participación activa en la confección colectiva de la ley de amnistía
, recientemente aprobada.
Ahora, con la ley promulgada, el rol del programa se expande. Villegas señaló que están "convocados para acompañar a la Comisión Especial del Parlamento en la facilitación de todas las acciones necesarias para atender los casos, tanto contemplados dentro de la amnistía como aquellos que, no estando allí, también tienen algún tipo de fundamento para acciones del Estado". Esto incluye, precisó, la posibilidad de facilitar "la revisión de casos judiciales, la revisión de situaciones de penas o medidas accesorias sustitutivas de la privación de libertad que pueda haber en la sociedad venezolana".
Sin embargo, el ministro enfatizó que el programa tiene una visión más amplia que no se limita a lo judicial.
"El programa no muere allí. El programa tiene como propósito atender múltiples frentes", aseveró.
Uno de los ámbitos más novedosos que mencionó Villegas es la relación con la diáspora venezolana. "Nosotros hemos acordado abrir una ventana de relacionamiento para aquellos venezolanos que tengan desconocimiento o dificultades para trámites", explicó. Detalló que se trabajará para atender "sus situaciones en el exterior, las posibilidades de retorno al país, las posibilidades de relacionamiento con sus familias a través de remesas, por ejemplo, y también las posibilidades de inversión en su país". El compromiso, afirmó, es desarrollar esta línea de acción de manera sostenida.
El titular de Cultura también adelantó que se están configurando mesas de trabajo en otras áreas neurálgicas para la sociedad.
"Estamos preparando una mesa para involucrar a los distintos actores de la salud, del campo de la educación, de la cultura", enumeró Villegas, definiendo esto como "una política de acompañamiento a la construcción de una Venezuela libre de extremismo y encaminada por el sendero de paz y convivencia democrática".
Este anuncio del programa se enmarca en lo que la propia presidenta encargada ha denominado la construcción de un plan nacional para la paz integral. En un mensaje difundido en el mes de enero, la mandataria convocó a construir en los primeros 100 días una hoja de ruta "orientada a la consolidación de la tranquilidad del país en todas sus dimensiones: lo político, social y lo económico".
