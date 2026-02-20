Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20260220/la-inminente-derrota-de-eeuu-en-iran-1171608193.html
La inminente derrota de EEUU en Irán
La inminente derrota de EEUU en Irán
Sputnik Mundo
Las vacilaciones de EEUU en agredir a Irán son entendibles: la República Islámica está bien preparada para soportar los ataques desde el aire, mientras que una... 20.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-20T19:00+0000
2026-02-20T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/14/1171608953_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b9c8271073149100e6d7e65109e2d3a0.jpg
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
La inminente derrota de EEUU en Irán
Sputnik Mundo
La inminente derrota de EEUU en Irán
2026-02-20T19:00+0000
true
PT55M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/14/1171608953_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8a7892fa9adb90f60fdef9efdb789024.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

La inminente derrota de EEUU en Irán

19:00 GMT 20.02.2026
© Sputnik
Síguenos en
Las vacilaciones de EEUU en agredir a Irán son entendibles: la República Islámica está bien preparada para soportar los ataques desde el aire, mientras que una operación terrestre se volvería un infierno para los invasores, donde la derrota militar de la potencia norteamericana también hundirá políticamente al inquilino de la Casa Blanca.
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
00:00 Introducción del programa
01:12 Destitución de José Jerí: EEUU pone la bota sobre Perú
10:55 Nuevo embajador de EEUU amenaza a Perú
18:12 China adelanta a EEUU como socio de América Latina
19:50 Putin promete ayudar a Cuba
21:20 ¿Volverá Rusia a enviar petróleo a Cuba?
23:28 Fuertes palabras del Senado ruso sobre el bloqueo estadounidense contra Cuba
38:38 EEUU se prepara para agredir a Irán
40:37 Fracasa el ultimátum estadounidense a Irán
48:08 La resistencia iraní apunta a hundir políticamente a Donald Trump
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала