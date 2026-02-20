La inminente derrota de EEUU en Irán
© Sputnik
Síguenos en
Las vacilaciones de EEUU en agredir a Irán son entendibles: la República Islámica está bien preparada para soportar los ataques desde el aire, mientras que una operación terrestre se volvería un infierno para los invasores, donde la derrota militar de la potencia norteamericana también hundirá políticamente al inquilino de la Casa Blanca.
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
00:00 Introducción del programa
01:12 Destitución de José Jerí: EEUU pone la bota sobre Perú
10:55 Nuevo embajador de EEUU amenaza a Perú
18:12 China adelanta a EEUU como socio de América Latina
19:50 Putin promete ayudar a Cuba
21:20 ¿Volverá Rusia a enviar petróleo a Cuba?
23:28 Fuertes palabras del Senado ruso sobre el bloqueo estadounidense contra Cuba
38:38 EEUU se prepara para agredir a Irán
40:37 Fracasa el ultimátum estadounidense a Irán
48:08 La resistencia iraní apunta a hundir políticamente a Donald Trump