El sindicalismo argentino marcha contra la reforma laboral de Milei previo a su votación
El sindicalismo argentino marcha contra la reforma laboral de Milei previo a su votación
La Confederación General del Trabajo llamó a una huelga nacional para protestar contra la Ley de Modernización Laboral, que ya obtuvo la media sanción del... 20.02.2026, Sputnik Mundo
El centro de la Ciudad de Buenos Aires volvió a ser escenario de una fuerte movilización organizada por sindicatos y organizaciones sociales para protestar contra la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en el Congreso. Mientras las calles lucían paralizadas en virtud de la huelga nacional convocada por la Confederación General del Trabajo, la Cámara de Diputados seguía sesionando para terminar de rubricar la Ley de Modernización Laboral, que ya tuvo media sanción del Senado.La convocatoria, a la que se plegaron gremios nucleados en la Central de Trabajadores Argentinos y partidos políticos opositores, constituyó el complemento callejero del cuarto paro general convocado por la cúspide de la conducción sindical. El impacto de la medida fue considerable, habida cuenta de la adhesión de los gremios del transporte, que pararon prácticamente toda la actividad a nivel nacional, exceptuando contados casos.La medida de fuerza llegó como último intento gremial por frenar una iniciativa que aparenta a todas luces estar a las puertas de su sanción, constituyendo la mayor modificación a la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde 1974. La protesta apuntó contra elementos centrales de la iniciativa, tales como las regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, el establecimiento de la prioridad de los convenios por empresa y la disminución del costo de las indemnizaciones."Habrá que repetir el paro"La movilización llega en un escenario complejo para el gremialismo, dado que La Libertad Avanza salió formidablemente favorecida de las últimas elecciones legislativas, donde logró expandir notablemente su peso parlamentario tras casi triplicar su cantidad de diputados (de 37 a 95) y de senadores (de seis a 19).En la manifestación —donde confluían columnas sindicales con grupos de autoconvocados, desde jóvenes hasta jubilados— se respiraba un aire de pesimismo.No obstante, entre las voces presentes había una dosis de optimismo respecto al virtual impacto de la huelga y movilización. En diálogo con este medio, Gabriel Solano, dirigente del Frente de Izquierda, consideró que "este paro es completamente masivo. Es un pronunciamiento de los trabajadores contra la reforma laboral, y por eso hicimos el acto acá. Habrá que repetir el paro la semana que viene con otra gran manifestación para asegurarnos de que esta ley no sea aprobada".Protesta sin sobresaltosAdemás de trabajadores sindicalizados y estudiantes afiliados a agrupaciones partidarias, en la marcha participaron también profesionales de distintos rubros. Agustín, trabajador de la salud, dijo que "la situación está complicada: hay mucha miseria entre los compañeros de distintos hospitales, muchos de los cuales están cayendo en el pluriempleo para llegar a fin de mes".Si bien la protesta transcurrió sin sobresaltos durante la mañana y pasado el mediodía, sobre el final de la movilización se registraron episodios de violencia entre un grupo de encapuchados y las fuerzas de seguridad, que avanzaron con camiones hidrantes y arrojando gas pimienta sobre el sector. Si bien la situación no pasó a mayores, el operativo policial fue reforzado con la llegada de más efectivos.Al interior del recinto, la sesión avanzaba según lo estimado por el Ejecutivo, prácticamente habiendo asegurado un caudal de votos que permita la aprobación de la iniciativa. De todos modos, el Gobierno adelantó que introduciría cambios en algunos de los ejes más resistidos, lo cual llevaría al proyecto nuevamente al Senado para su sanción definitiva.
El sindicalismo argentino marcha contra la reforma laboral de Milei previo a su votación

02:15 GMT 20.02.2026 (actualizado: 06:59 GMT 20.02.2026)
Juan Lehmann
La Confederación General del Trabajo llamó a una huelga nacional para protestar contra la Ley de Modernización Laboral, que ya obtuvo la media sanción del Senado y se encamina a la aprobación en Diputados. "Esto no va a defender los puestos de trabajo: hay empresas cerrando a pesar de la reforma laboral", dijo a Sputnik un dirigente opositor.
El centro de la Ciudad de Buenos Aires volvió a ser escenario de una fuerte movilización organizada por sindicatos y organizaciones sociales para protestar contra la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en el Congreso. Mientras las calles lucían paralizadas en virtud de la huelga nacional convocada por la Confederación General del Trabajo, la Cámara de Diputados seguía sesionando para terminar de rubricar la Ley de Modernización Laboral, que ya tuvo media sanción del Senado.
La convocatoria, a la que se plegaron gremios nucleados en la Central de Trabajadores Argentinos y partidos políticos opositores, constituyó el complemento callejero del cuarto paro general convocado por la cúspide de la conducción sindical. El impacto de la medida fue considerable, habida cuenta de la adhesión de los gremios del transporte, que pararon prácticamente toda la actividad a nivel nacional, exceptuando contados casos.
La medida de fuerza llegó como último intento gremial por frenar una iniciativa que aparenta a todas luces estar a las puertas de su sanción, constituyendo la mayor modificación a la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde 1974. La protesta apuntó contra elementos centrales de la iniciativa, tales como las regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, el establecimiento de la prioridad de los convenios por empresa y la disminución del costo de las indemnizaciones.
La reforma laboral de Milei perjudicará a "generaciones completas", afirma la diputada
La movilización llega en un escenario complejo para el gremialismo, dado que La Libertad Avanza salió formidablemente favorecida de las últimas elecciones legislativas, donde logró expandir notablemente su peso parlamentario tras casi triplicar su cantidad de diputados (de 37 a 95) y de senadores (de seis a 19).
En la manifestación —donde confluían columnas sindicales con grupos de autoconvocados, desde jóvenes hasta jubilados— se respiraba un aire de pesimismo.

"Lo que van a votar los diputados hoy nos va a afectar a todos los trabajadores para beneficiar a un grupo de empresarios que van a beneficiarse de la posibilidad de echar gente pagando menos", dijo a Sputnik Micaela, una joven estudiante universitaria que se acercó junto a un grupo de amigas.

No obstante, entre las voces presentes había una dosis de optimismo respecto al virtual impacto de la huelga y movilización. En diálogo con este medio, Gabriel Solano, dirigente del Frente de Izquierda, consideró que "este paro es completamente masivo. Es un pronunciamiento de los trabajadores contra la reforma laboral, y por eso hicimos el acto acá. Habrá que repetir el paro la semana que viene con otra gran manifestación para asegurarnos de que esta ley no sea aprobada".
🪧 Sigue la movilización en Argentina contra la reforma laboral
"Esto ataca muchos bastiones de los derechos laborales, como el derecho a huelga, las vacaciones, la jornada laboral extendible a 12 horas, entre otros puntos. Esto no va a defender los puestos de trabajo: hay empresas cerrando a pesar de la reforma laboral", denunció el exlegislador.

Además de trabajadores sindicalizados y estudiantes afiliados a agrupaciones partidarias, en la marcha participaron también profesionales de distintos rubros. Agustín, trabajador de la salud, dijo que "la situación está complicada: hay mucha miseria entre los compañeros de distintos hospitales, muchos de los cuales están cayendo en el pluriempleo para llegar a fin de mes".
Si bien la protesta transcurrió sin sobresaltos durante la mañana y pasado el mediodía, sobre el final de la movilización se registraron episodios de violencia entre un grupo de encapuchados y las fuerzas de seguridad, que avanzaron con camiones hidrantes y arrojando gas pimienta sobre el sector. Si bien la situación no pasó a mayores, el operativo policial fue reforzado con la llegada de más efectivos.
Al interior del recinto, la sesión avanzaba según lo estimado por el Ejecutivo, prácticamente habiendo asegurado un caudal de votos que permita la aprobación de la iniciativa. De todos modos, el Gobierno adelantó que introduciría cambios en algunos de los ejes más resistidos, lo cual llevaría al proyecto nuevamente al Senado para su sanción definitiva.
