https://noticiaslatam.lat/20260220/el-sindicalismo-marcha-contra-la-reforma-laboral-de-milei-previo-a-su-votacion-1171583582.html

El sindicalismo argentino marcha contra la reforma laboral de Milei previo a su votación

El sindicalismo argentino marcha contra la reforma laboral de Milei previo a su votación

Sputnik Mundo

La Confederación General del Trabajo llamó a una huelga nacional para protestar contra la Ley de Modernización Laboral, que ya obtuvo la media sanción del... 20.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-20T02:15+0000

2026-02-20T02:15+0000

2026-02-20T06:59+0000

américa latina

política

javier milei

josé agustín

sputnik (medio de comunicación)

confederación general del trabajo (cgt)

cámara de diputados

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/13/1171573655_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_4fe5c9651d714bb15ac3c3eb73926978.jpg

El centro de la Ciudad de Buenos Aires volvió a ser escenario de una fuerte movilización organizada por sindicatos y organizaciones sociales para protestar contra la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en el Congreso. Mientras las calles lucían paralizadas en virtud de la huelga nacional convocada por la Confederación General del Trabajo, la Cámara de Diputados seguía sesionando para terminar de rubricar la Ley de Modernización Laboral, que ya tuvo media sanción del Senado.La convocatoria, a la que se plegaron gremios nucleados en la Central de Trabajadores Argentinos y partidos políticos opositores, constituyó el complemento callejero del cuarto paro general convocado por la cúspide de la conducción sindical. El impacto de la medida fue considerable, habida cuenta de la adhesión de los gremios del transporte, que pararon prácticamente toda la actividad a nivel nacional, exceptuando contados casos.La medida de fuerza llegó como último intento gremial por frenar una iniciativa que aparenta a todas luces estar a las puertas de su sanción, constituyendo la mayor modificación a la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde 1974. La protesta apuntó contra elementos centrales de la iniciativa, tales como las regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, el establecimiento de la prioridad de los convenios por empresa y la disminución del costo de las indemnizaciones."Habrá que repetir el paro"La movilización llega en un escenario complejo para el gremialismo, dado que La Libertad Avanza salió formidablemente favorecida de las últimas elecciones legislativas, donde logró expandir notablemente su peso parlamentario tras casi triplicar su cantidad de diputados (de 37 a 95) y de senadores (de seis a 19).En la manifestación —donde confluían columnas sindicales con grupos de autoconvocados, desde jóvenes hasta jubilados— se respiraba un aire de pesimismo.No obstante, entre las voces presentes había una dosis de optimismo respecto al virtual impacto de la huelga y movilización. En diálogo con este medio, Gabriel Solano, dirigente del Frente de Izquierda, consideró que "este paro es completamente masivo. Es un pronunciamiento de los trabajadores contra la reforma laboral, y por eso hicimos el acto acá. Habrá que repetir el paro la semana que viene con otra gran manifestación para asegurarnos de que esta ley no sea aprobada".Protesta sin sobresaltosAdemás de trabajadores sindicalizados y estudiantes afiliados a agrupaciones partidarias, en la marcha participaron también profesionales de distintos rubros. Agustín, trabajador de la salud, dijo que "la situación está complicada: hay mucha miseria entre los compañeros de distintos hospitales, muchos de los cuales están cayendo en el pluriempleo para llegar a fin de mes".Si bien la protesta transcurrió sin sobresaltos durante la mañana y pasado el mediodía, sobre el final de la movilización se registraron episodios de violencia entre un grupo de encapuchados y las fuerzas de seguridad, que avanzaron con camiones hidrantes y arrojando gas pimienta sobre el sector. Si bien la situación no pasó a mayores, el operativo policial fue reforzado con la llegada de más efectivos.Al interior del recinto, la sesión avanzaba según lo estimado por el Ejecutivo, prácticamente habiendo asegurado un caudal de votos que permita la aprobación de la iniciativa. De todos modos, el Gobierno adelantó que introduciría cambios en algunos de los ejes más resistidos, lo cual llevaría al proyecto nuevamente al Senado para su sanción definitiva.

https://noticiaslatam.lat/20260219/1171568862.html

https://noticiaslatam.lat/20260219/1171574518.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

política, javier milei, josé agustín, sputnik (medio de comunicación), confederación general del trabajo (cgt), cámara de diputados