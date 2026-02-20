https://noticiaslatam.lat/20260220/eeuu-se-enfrenta-a-las-consecuencias-de-la-evasion-de-impuestos-por-los-ultrarricos-senala-medio-1171536568.html

EEUU se enfrenta a las consecuencias de la evasión de impuestos por los ultrarricos, señala medio

20.02.2026

Con una concentración de 255 multimillonarios —una quinta parte del total nacional—, California enfrenta un dilema estructural, afirma la nota. Mientras el sistema de salud pública requiere miles de millones para cubrir el déficit de Medicaid (el programa que cubre la atención a los ciudadanos más pobres), una parte mínima de la población acumula cada vez más dinero. La propuesta de un gravamen del 5% a fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares, impulsada precisamente por el principal sindicato de salud del estado tras los últimos recortes al sector, busca cerrar esta brecha financiera, pero choca con la complejidad técnica y los engranajes para proteger a las grandes fortunas, señala la publicación.En ese sentido, el medio explica que la viabilidad de esta medida se ve comprometida por el diseño del sistema tributario, que permite a los ultrarricos evitar las cargas que recaen sobre la clase trabajadora en EEUU. Mientras que los empleados convencionales tributan sobre salarios con tasas de hasta el 45% para los ingresos más altos, los multimillonarios suelen percibir sueldos simbólicos de un dólar. Esto porque, al desplazar su compensación hacia activos de capital y acciones, que solo tienen cargas fiscales cuando son vendidas o generan intereses, logran que su riqueza crezca fuera del sistema del impuesto sobre la renta, creando una desconexión entre la generación de valor económico y la contribución al erario público.Los datos de la Reserva Federal subrayan una concentración de riqueza sin precedentes que alimenta la presión por reformas. Desde 1990, el 1% más rico en EEUU es el único sector que ha expandido su participación en el patrimonio nacional, alcanzando un récord del 32% en 2025, equivalente a 54,8 billones de dólares. En contraste, la mitad inferior de los hogares ha perdido terreno, viendo reducida su participación al 2,5%. Esta divergencia no solo es estadística, advierte el Wall Street Journal, sino que se refleja en una economía dual en EEUU, donde el sector del ultralujo prospera mientras el consumo de la clase media se estanca ante las presiones inflacionarias.A nivel sucesorio, el sistema estadounidense permite que las fortunas se perpetúen sin pasar por el filtro redistributivo del Estado. El uso de fideicomisos dinásticos y la llamada disposición de "paso a nivel" ajustan el valor de los activos heredados a precios de mercado, eliminando décadas de impuestos acumulados. Estas herramientas legales aseguran que un tercio de los multimillonarios actuales, señala la nota, mantenga y aumente su patrimonio por herencia, consolidando una aristocracia financiera que opera bajo reglas distintas a las del resto de los contribuyentes.La dramática desigualdad que provoca esta situación, vaticina el medio, podría generar nuevas disrupciones a nivel político, por lo que el tema ya no solo sería una cuestión meramente económica. "La creciente concentración de la riqueza en manos de los superricos implica que el problema de cómo gravarla no desaparecerá, y podría aumentar la presión para que se adopten medidas cada vez más populistas, incluso a nivel nacional", concluyen.

