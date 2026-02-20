https://noticiaslatam.lat/20260220/diputado-venezolano-delitos-de-lesa-humanidad-y-contra-el-patrimonio-publico-no-entran-en-amnistia-1171593587.html

"Delitos de lesa humanidad y contra el patrimonio público no entran en la amnistía", señala diputado venezolano

"Delitos de lesa humanidad y contra el patrimonio público no entran en la amnistía", señala diputado venezolano

Sputnik Mundo

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad, en segunda discusión, la Ley de Amnistía, una iniciativa que busca "reparar, perdonar y permitirnos... 20.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-20T09:16+0000

2026-02-20T09:16+0000

2026-02-20T09:34+0000

américa latina

venezuela

💬 opinión y análisis

jorge rodríguez

delcy rodríguez

amnistía

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/0e/1164426667_0:20:3071:1748_1920x0_80_0_0_59e832f630099182849a085fdd5c9159.jpg

"El día de hoy se discutió, como ocurre en cada segunda discusión de la ley, artículo por artículo. Queremos decirle, señora presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Los 277 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional votaron artículo por artículo de esta ley", informó el presidente del órgano legislativo.La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su parte, hizo un llamado a activar los mecanismos del instrumento legal y así garantizar una aplicación efectiva.Delcy Rodriguez afirmó que "esta ley abre una nueva etapa" e instó a que los procesos subsiguientes se ejecuten "con la máxima celeridad", subrayando que "el respeto al derecho ajeno es la paz"."La ley cierra las vías violentas"En entrevista con Sputnik, el diputado a la Asamblea Nacional Rafael Belisario ofreció detalles sobre el alcance y contenido de la nueva legislación. El parlamentario explicó que uno de los elementos centrales de la ley es su marco temporal.El diputado destacó que el instrumento legal establece límites claros respecto a los delitos que no serán objeto de amnistía."Otro aspecto importante que recoge la ley, y es un nudo gordiano, es que la ley mantiene, salvaguarda, los principios constitucionales y todos aquellos delitos que estén tipificados en el artículo 29 de nuestra constitución, que son delitos de violación de derechos humanos y lesa humanidad, no entran en la amnistía. De la misma manera, los delitos contra el patrimonio público y otros delitos más", señaló.Belisario subrayó que la legislación se encuentra en consonancia con la Carta Magna. "Eso podríamos decir que son los aspectos más resaltantes de la ley y que, además, es una ley que va en consonancia con nuestra Constitución, principalmente con el preámbulo de nuestra Constitución, que señala que somos un Estado donde prevalece el pluralismo político", indicó.Impacto en la dinámica políticaConsultado sobre los efectos que tendrá esta ley en el escenario político venezolano, el diputado afirmó que se producirá un cambio sustancial.Belisario agregó que la normativa "reafirma el talante político y moral de la Revolución bolivariana. Mira más allá y plantea el encuentro de todos los sectores políticos". A su juicio, "la dinámica política —después de hoy, después de aprobar esta ley— va a cambiar en Venezuela, donde la convivencia de todos los sectores políticos del país se va a seguir fortaleciendo a través de esta ley".El parlamentario concluyó que el objetivo es "blindar el pluralismo político" y que los actores involucrados serán "garantes de que existe el pluralismo político en el país".Proceso de construcción legislativaJorge Rodríguez ofreció detalles sobre el proceso que antecedió a la aprobación del texto legal, el cual tuvo su origen en una iniciativa de la presidenta encargada.El presidente del Parlamento señaló que la Asamblea Nacional conformó una comisión especial integrada por diputados del oficialismo y de la oposición. "También iniciaron un proceso de construcción de esa ley y ese proceso de construcción contó con eventos de consulta a todo nivel. Todas las personas que consideraron que tenían algo que decir sobre este proceso", indicó.Sobre la votación final, Jorge Rodríguez destacó el clima de consenso alcanzado."Hubo discusiones duras, sin duda alguna. Hubo opiniones diversas en el proceso de construcción de la ley, pero siempre buscamos y conseguimos el necesario consenso", afirmó.

https://noticiaslatam.lat/20260220/1171586050.html

https://noticiaslatam.lat/20260213/1171367702.html

https://noticiaslatam.lat/20260219/1171542802.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, 💬 opinión y análisis, jorge rodríguez, delcy rodríguez, amnistía