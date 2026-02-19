https://noticiaslatam.lat/20260219/rusia-muestra-su-disgusto-con-eeuu-por-cuba-por-iran-y-por-alaska-1171563151.html
Rusia muestra su disgusto con EEUU por Cuba, por Irán y por Alaska
Rusia muestra su disgusto con EEUU por Cuba, por Irán y por Alaska
Sputnik Mundo
Figuras diplomáticas y políticas del poder ruso han mostrado públicamente su disgusto con el proceder de Washington en torno a cumplir sus compromisos... 19.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-19T15:00+0000
2026-02-19T15:00+0000
2026-02-19T15:00+0000
de moscú a la habana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/13/1171562859_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2b7b577a7cb628ee3ab75c665308b7a0.jpg
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo, los conductores Randy Alonso y Oleg Leónov dialogan sobre:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/13/1171562859_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_68869dba404ccea9a4e9b523b08dc282.jpg
Rusia muestra su disgusto con EEUU por Cuba, por Irán y por Alaska
Sputnik Mundo
Rusia muestra su disgusto con EEUU por Cuba, por Irán y por Alaska
2026-02-19T15:00+0000
true
PT38M11S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Rusia muestra su disgusto con EEUU por Cuba, por Irán y por Alaska
Figuras diplomáticas y políticas del poder ruso han mostrado públicamente su disgusto con el proceder de Washington en torno a cumplir sus compromisos adoptados en la cumbre de Alaska y por cómo se comportan en torno a la presión económica sobre Cuba. ¿En qué podría desembocar este nuevo quiebre de confianza entre las partes?
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo, los conductores Randy Alonso y Oleg Leónov dialogan sobre:
00:00
Avances e introducción del programa
02:20
Por qué Rusia pierde la confianza en EEUU como mediador en Ucrania
10:44
Rubio contra Witkoff: las dos torres de la política exterior de Trump
13:15
Los riesgos económicos y de seguridad para Rusia de un conflicto de EEUU contra Irán
20:30
La encrucijada de Trump: qué lo detiene para atacar a Irán
24:56
La campaña informativa y de gran omisión de EEUU contra Cuba