Mundo
De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
Rusia muestra su disgusto con EEUU por Cuba, por Irán y por Alaska
19.02.2026
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo, los conductores Randy Alonso y Oleg Leónov dialogan sobre:
Rusia muestra su disgusto con EEUU por Cuba, por Irán y por Alaska
Rusia muestra su disgusto con EEUU por Cuba, por Irán y por Alaska

15:00 GMT 19.02.2026
Figuras diplomáticas y políticas del poder ruso han mostrado públicamente su disgusto con el proceder de Washington en torno a cumplir sus compromisos adoptados en la cumbre de Alaska y por cómo se comportan en torno a la presión económica sobre Cuba. ¿En qué podría desembocar este nuevo quiebre de confianza entre las partes?
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo, los conductores Randy Alonso y Oleg Leónov dialogan sobre:
00:00 Avances e introducción del programa
02:20 Por qué Rusia pierde la confianza en EEUU como mediador en Ucrania
10:44 Rubio contra Witkoff: las dos torres de la política exterior de Trump
13:15 Los riesgos económicos y de seguridad para Rusia de un conflicto de EEUU contra Irán
20:30 La encrucijada de Trump: qué lo detiene para atacar a Irán
24:56 La campaña informativa y de gran omisión de EEUU contra Cuba
00:00 Despedida
