https://noticiaslatam.lat/20260219/protesta-de-sindicatos-de-argentina-en-rechazo-al-proyecto-de-reforma-laboral-de-milei-1171555221.html

Protesta de sindicatos de Argentina en rechazo al proyecto de reforma laboral de Milei

Sputnik Mundo

Los manifestantes se reúnen frente al Congreso argentino, en el que se debate la polémica reforma laboral impulsada por el presidente del país, Javier Milei... 19.02.2026, Sputnik Mundo

Con anterioridad, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) anunciaron una huelga general de 24 horas, la cuarta huelga general desde que Milei asumió la Presidencia argentina, en diciembre de 2023.Sputnik te acerca el transcurso de los acontecimientos desde la capital argentina.

