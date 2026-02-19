https://noticiaslatam.lat/20260219/protesta-de-sindicatos-de-argentina-en-rechazo-al-proyecto-de-reforma-laboral-de-milei-1171555221.html
Protesta de sindicatos de Argentina en rechazo al proyecto de reforma laboral de Milei
Protesta de sindicatos de Argentina en rechazo al proyecto de reforma laboral de Milei
Sputnik Mundo
Los manifestantes se reúnen frente al Congreso argentino, en el que se debate la polémica reforma laboral impulsada por el presidente del país, Javier Milei... 19.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-19T16:16+0000
2026-02-19T16:16+0000
2026-02-19T16:17+0000
américa latina
argentina
sindicatos
javier milei
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/12/1169560081_21:42:1228:721_1920x0_80_0_0_4bbc7b5d3647ae75d3bc47a29100f2ef.jpg
Con anterioridad, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) anunciaron una huelga general de 24 horas, la cuarta huelga general desde que Milei asumió la Presidencia argentina, en diciembre de 2023.Sputnik te acerca el transcurso de los acontecimientos desde la capital argentina.
argentina
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/12/1169560081_163:54:1052:721_1920x0_80_0_0_645a00fec92892510de76d6c567089e1.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
argentina, sindicatos, javier milei
argentina, sindicatos, javier milei
Protesta de sindicatos de Argentina en rechazo al proyecto de reforma laboral de Milei
16:16 GMT 19.02.2026 (actualizado: 16:17 GMT 19.02.2026)
Los manifestantes se reúnen frente al Congreso argentino, en el que se debate la polémica reforma laboral impulsada por el presidente del país, Javier Milei. La reforma prevé, en particular, el aumento de la jornada laboral, la restricción del derecho a la huelga y la negociación colectiva.
Con anterioridad, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) anunciaron una huelga general de 24 horas, la cuarta huelga general desde que Milei asumió la Presidencia argentina, en diciembre de 2023.
Sputnik te acerca el transcurso de los acontecimientos desde la capital argentina.