Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
EEUU y Europa cierran filas en una nueva cruzada colonial
EEUU y Europa cierran filas en una nueva cruzada colonial
19.02.2026
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
EEUU y Europa cierran filas en una nueva cruzada colonial
EEUU y Europa cierran filas en una nueva cruzada colonial
EEUU y Europa cierran filas en una nueva cruzada colonial

19:00 GMT 19.02.2026
Unirse a la estrategia estadounidense para hacerse del control de los recursos críticos es la invitación hecha a Europa por Marco Rubio, quien lamentó la pérdida de estas riquezas en el pasado. Para recuperarlo, Occidente debe volver a actuar sin culpa y vergüenza, insistió el secretario de Estado de EEUU.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:19 Introducción del programa
01:16 EEUU deja de ser 'papi' para Europa
08:05 ¿Por qué EEUU quiere una Europa fuerte?
09:13 EEUU señala los errores que debe rectificar Europa
16:56 La trauma que tiene EEUU con Rusia
17:55 ¿Europa busca normalización con Rusia?
20:06 EEUU tensa la cuerda con Canadá
26:02 México y Canadá se unen frente a los abusos de EEUU
27:39 Los estadounidenses pagan los aranceles de Trump
31:30 Canadá construye una mega alianza comercial contra Trump
