Canadá "muestra voluntad política" por primera vez al estrechar la relación con México, dice experto

Acompañada de los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; Hacienda, Edgar Amador, y Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió este 17 de febrero a varios empresarios canadienses y a una comitiva gubernamental liderada por el ministro de Comercio y Asuntos Intergubernamentales de la nación norteamericana, Dominic LeBlanc. La visita de los cientos de empresarios y funcionarios canadienses al país latinoamericano se da en el marco de la nueva asociación estratégica acordada por la presidenta Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en septiembre de 2025, denominada como el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, que servirá como hoja de ruta para identificar prioridades y orientar acciones estratégicas para la relación bilateral.México y Canadá comparten más de 81 años de relaciones diplomáticas, 31 años de libre comercio y 21 años de cooperación en el marco de la alianza binacional. De acuerdo con cifras de Ottawa, el comercio y la inversión del país norteamericano en México está en constante crecimiento, con casi 56.000 millones de dólares en comercio bilateral de mercancías en 2024. "Pueden generarse nuevos mercados"En entrevista con Sputnik, Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), think tank de la UNAM, recordó que la relación entre México y Canadá no se destaca por haber sido muy tersa ni muy cercana.Al respecto, recordó el doctor en Economía, Canadá siempre ha sido un país muy cercano a Estados Unidos que a largo de la historia ha visto únicamente por sus intereses. De hecho, destacó, el país norteamericano se rehusaba a aceptar que México se integrara al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor en 1994 y en 2020 sustituido por el T-MEC.Con él coincidió el internacionalista y coordinador de Diplomacia Parlamentaria en la Comisión de Relaciones Exteriores de México, Luis Huacuja, quien ponderó que Canadá y México tienen "mucho más en común que solo su vecino incómodo [EEUU]". "No se puede actuar con temor"Para Huacuja, el acercamiento entre ambas naciones no tendría por qué ser tomado como una mala señal desde Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC. De acuerdo con el experto, a la Administración de Trump, que ha optado por el proteccionismo económico, se le tiene que hacer frente por medio de otros lazos comerciales, por lo que México no debería apostar únicamente a su vinculación con su vecino del norte. Para Martínez Cortés, México y Canadá podrían "tener en puerta una nueva relación comercial empujada e impulsada" por las mismas políticas implementadas desde Washington. La relación México - Canadá "han sido descuidada" En charla con Sputnik, Irwing Rico Becerra, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, señaló que a pesar de que el acercamiento por el que han apostado ambos países se puede leer como algo positivo, lo cierto es que llega "algo tarde". La firma del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, consideró Rico Becerra, tienen que ver con la configuración de una red de apoyo binacional frente a las posibles modificaciones que puedan sufrir el T-MEC tras su revisión este año.
Además, el país latinoamericano el tercer socio más grande de Canadá (después de Estados Unidos y China), mientras que, a la inversa, fue el cuarto socio más grande en 2024. La inversión directa canadiense en la nación latinoamericana fue de $46.400 millones en el año de referencia, lo que representa ser el noveno destino de inversiones directas más grandes para Canadá.
En entrevista con Sputnik, Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), think tank de la UNAM, recordó que la relación entre México y Canadá no se destaca por haber sido muy tersa ni muy cercana.
Al respecto, recordó el doctor en Economía, Canadá siempre ha sido un país muy cercano a Estados Unidos que a largo de la historia ha visto únicamente por sus intereses. De hecho, destacó, el país norteamericano se rehusaba a aceptar que México se integrara al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor en 1994 y en 2020 sustituido por el T-MEC.
"Fue a raíz de que EEUU endurece más su política imponiendo aranceles que en Canadá busca acercarse más a México y de ahí es esta visita del premier canadiense [Mark Carney] (...) Es importante destacar que es la primera ocasión en que Canadá muestra voluntad política y eso es algo muy importante porque al haberla pueden, precisamente, generarse nuevos mercados", abundó.
Con él coincidió el internacionalista y coordinador de Diplomacia Parlamentaria en la Comisión de Relaciones Exteriores de México, Luis Huacuja, quien ponderó que Canadá y México tienen "mucho más en común que solo su vecino incómodo [EEUU]".
"Es un momento de definiciones y me parece que hoy en día tener aliados como lo es Canadá para México y México para Canadá es muy importante (...). Es un buen síntoma estas reuniones porque hay una agenda en común muy en el tono que mencionó Carney en Davos, en el Foro Económico Mundial, de que hay tener aliados con los que se compartan ciertos valores y me parece que en este momento son más visibles esos valores entre México y Canadá en contraste a lo que se vive en Estados Unidos", apuntó.
Para Huacuja, el acercamiento entre ambas naciones no tendría por qué ser tomado como una mala señal desde Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC.
De acuerdo con el experto, a la Administración de Trump, que ha optado por el proteccionismo económico, se le tiene que hacer frente por medio de otros lazos comerciales, por lo que México no debería apostar únicamente a su vinculación con su vecino del norte.
"No se puede actuar con temor. Hay quienes dicen que de pronto hay temores en la Secretaría Economía si hay acercamientos a Europa o a China, pero esta no es la manera de afrontar la dinámica ni la complejidad de la Administración Trump. O sea, hay que hacerlo apuntando a los intereses de cada país, y nuestro interés está con Canadá y está con China y está con Europa y está también con Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene que entender que tenemos todos los países el derecho y casi la obligación de tener relaciones con distintos países, en distintas regiones, en distintos niveles", sentenció.
Para Martínez Cortés, México y Canadá podrían "tener en puerta una nueva relación comercial empujada e impulsada" por las mismas políticas implementadas desde Washington.
"Sin duda el que Donald Trump haya endurecido su posición hacia Canadá fue lo que precisamente provocó que Canadá tuviera una mayor cercanía con México", dijo. Sin embargo, el analista abundó que debe haber plan empresarial, pues para poder estrechar la relación se tienen que tomar en cuenta también las empresas de EEUU en cada uno de los países.
La relación México - Canadá "han sido descuidada"
En charla con Sputnik, Irwing Rico Becerra, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, señaló que a pesar de que el acercamiento por el que han apostado ambos países se puede leer como algo positivo, lo cierto es que llega "algo tarde".
De acuerdo con el analista, "al final del día Estados Unidos es el gran elefante blanco porque no está presente, pero le da sentido a todas estas negociaciones" entre Ottawa y Ciudad de México. "A mí me parece que las relaciones entre México y Canadá, aunque han sido importantes y han sido pues estratégicas, en muchos sentidos también han sido descuidadas, sobre todo me parece porque se han enmarcado dentro de una lógica norteamericanista", agregó.
La firma del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, consideró Rico Becerra, tienen que ver con la configuración de una red de apoyo binacional frente a las posibles modificaciones que puedan sufrir el T-MEC tras su revisión este año.
"También se puede leer un poco como un mecanismo de presión indirecta a Estados Unidos", apuntó el experto, quien ponderó que la búsqueda de ambas naciones por tener una mayor vinculación "es un gran síntoma", pero "lo están haciendo demasiado tarde y frente a condiciones de tensión que se pudo haber evitado si el acercamiento hubiera sido más amplio previamente", finalizó.
