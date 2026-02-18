https://noticiaslatam.lat/20260218/que-riesgo-corren-los-paises-que-envian-ayuda-humanitaria-a-cuba-1171489100.html
¿Qué riesgo corren los países que envían ayuda humanitaria a Cuba?
¿Qué riesgo corren los países que envían ayuda humanitaria a Cuba?
Chile y México enviaron ayuda humanitaria a la isla en un contexto de solidaridad para con el pueblo cubano, que atraviesa por una coyuntura crítica debido al
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
Darío Orellana
¿Qué riesgo corren los países que envían ayuda humanitaria a Cuba?
¿Qué riesgo corren los países que envían ayuda humanitaria a Cuba?
¿Qué riesgo corren los países que envían ayuda humanitaria a Cuba?
Chile y México enviaron ayuda humanitaria a la isla en un contexto de solidaridad para con el pueblo cubano, que atraviesa por una coyuntura crítica debido al recrudecimiento del bloqueo por parte de EEUU. No obstante, el gesto de apoyo podría acarrear complicaciones para aquellos países que busquen reducir el sufrimiento de la nación caribeña.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
00:19
Introducción del programa.
02:17
Un arresto… ¿con qué fundamento?
04:48
La persona a quien apoya la ciudadanía.
13:39
Un envío de asistencia que genera molestias.
18:17
Acusan de ser marioneta a quien decide soberanamente.
19:25
Desde el Sur del mundo para la mayor de las Antillas.
21:50
Lluvia de críticas y una amenaza considerada como agravio.