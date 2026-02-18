Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260218/putin-sostiene-una-reunion-con-el-canciller-de-cuba-en-moscu-1171521413.html
Putin sostiene una reunión con el canciller de Cuba en Moscú
Putin sostiene una reunión con el canciller de Cuba en Moscú
El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en Moscú al canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien realiza una visita en la capital rusa. La reunión tiene lugar... 18.02.2026, Sputnik Mundo
Horas antes, Rodríguez se había reunido con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia rusa reiteró el rechazo de Moscú al bloqueo de EEUU contra Cuba y aseguró que la cooperación entre ambos países no representa en absoluto una amenaza para Washington.Sputnik te invita a seguir en directo el desarrollo de la reunión entre Putin y Rodríguez.
18:20 GMT 18.02.2026
El presidente de Rusia, Vladímir Putin
El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en Moscú al canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien realiza una visita en la capital rusa. La reunión tiene lugar en un momento complejo para Cuba, marcado por el endurecimiento del bloqueo energético impuesto por EEUU contra la nación.
Horas antes, Rodríguez se había reunido con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia rusa reiteró el rechazo de Moscú al bloqueo de EEUU contra Cuba y aseguró que la cooperación entre ambos países no representa en absoluto una amenaza para Washington.
Sputnik te invita a seguir en directo el desarrollo de la reunión entre Putin y Rodríguez.
