https://noticiaslatam.lat/20260218/putin-sostiene-una-reunion-con-el-canciller-de-cuba-en-moscu-1171521413.html

Putin sostiene una reunión con el canciller de Cuba en Moscú

Putin sostiene una reunión con el canciller de Cuba en Moscú

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en Moscú al canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien realiza una visita en la capital rusa. La reunión tiene lugar... 18.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-18T18:20+0000

2026-02-18T18:20+0000

2026-02-18T18:20+0000

américa latina

vladímir putin

bruno rodríguez

política

cuba

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/0c/1150429349_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8844527310a44f7fa4b3075d8a629978.jpg

Horas antes, Rodríguez se había reunido con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia rusa reiteró el rechazo de Moscú al bloqueo de EEUU contra Cuba y aseguró que la cooperación entre ambos países no representa en absoluto una amenaza para Washington.Sputnik te invita a seguir en directo el desarrollo de la reunión entre Putin y Rodríguez.

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, bruno rodríguez, política, cuba, rusia