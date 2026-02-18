https://noticiaslatam.lat/20260218/putin-recibira-en-el-kremlin-al-canciller-de-cuba-1171515106.html
Putin recibirá hoy al ministro de Exteriores cubano, informan desde el Kremlin
Sputnik Mundo
La delegación cubana, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores del país, Bruno Rodríguez, llegó a Moscú, informó la portavoz de la Cancillería rusa...

09:58 GMT 18.02.2026 (actualizado: 10:00 GMT 18.02.2026)
La delegación cubana, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores del país, Bruno Rodríguez, llegó a Moscú, informó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Durante su visita, Rodríguez se reuniría con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el canciller del país euroasiático, Serguéi Lavrov, añadieron desde el Kremlin.
"[Vladímir] Putin recibirá en el Kremlin al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, quien se encuentra de visita en Moscú. [El canciller cubano] ya se ha reunido con miembros de la dirección rusa y hoy se reunirá con el presidente", confirma el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
Estas reuniones tienen una importancia especial, "teniendo en cuenta el difícil período que atraviesa actualmente nuestra amiga y hermana Cuba", apuntó.
La visita se produce en un contexto de intensificación del bloqueo energético
de Washington contra La Habana. En este contexto, Peskov reiteró que Moscú "se pronuncia de manera consistente contra el bloqueo" energético de la isla.
El portavoz subrayó además que Rusia concede gran importancia a sus vínculos con La Habana y tiene la intención de seguir fortaleciéndolos.