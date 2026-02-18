https://noticiaslatam.lat/20260218/lavrov-se-reune-en-moscu-con-el-canciller-de-cuba-1171514993.html
Lavrov se reúne en Moscú con el canciller de Cuba
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvo un encuentro en Moscú con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en un contexto marcado por...
10:27 GMT 18.02.2026 (actualizado: 11:44 GMT 18.02.2026)
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvo un encuentro en Moscú con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en un contexto marcado por la creciente presión económica y militar por parte de EEUU contra la nación isleña.
A su vez, Lavrov aseveró que Rusia insta a EEUU a abandonar sus planes de imponer un bloqueo militar y naval a Cuba.
"Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, instamos a EEUU a mostrar sentido común, un enfoque responsable y rechazar los planes de imponer un bloqueo militar y naval a la Isla de la Libertad", afirmó.
Agregó que Rusia rechaza las acusaciones de que la cooperación con Cuba representa una supuesta amenaza para EEUU.
El canciller aseguró que Moscú seguirá brindando apoyo a La Habana "en materia de su soberanía y seguridad" y refutó "las acusaciones infundadas" de Washington de que la cooperación ruso-cubana "supuestamente pone en riesgo" la seguridad de EEUU.
Por su parte, el ministro de Exteriores cubano indicó que la Habana estará dispuesta a mantener un diálogo con cualquier país basándose en el respeto mutuo.
"Nosotros como siempre defenderemos con toda determinación nuestra independencia y soberanía, mantendremos nuestro rumbo inalterable de búsqueda de una mayor eficacia económica, trabajaremos denodadamente como hasta ahora en la recuperación de nuestra economía y al mismo tiempo estaremos prestos siempre a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país", puso de relieve Rodríguez.
El diplomático agregó que "por encima de cualquier circunstancia" Cuba continuará avanzando en los objetivos que se han planteado Moscú y La Habana.
Asimismo, alertó que el rumbo político de EEUU amenaza la soberanía y la seguridad de "todos los Estados sin excepción. En este sentido, subrayó que Cuba comparte la preocupación por el deterioro del orden internacional.
En este contexto apuntó a las prácticas del Gobierno estadounidense por operaciones de "despojo y ocupación de recursos naturales, transgresión total del derecho internacional, ignorancia de la ONU".
A mediados de febrero, la portavoz de la cartera diplomática rusa, María Zajárova, recalcó que Moscú mantiene un contacto estrecho con las autoridades de Cuba ante la situación complicada en la isla, y denunció el carácter "sin precedentes" de las medidas de Estados Unidos.
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permite a EEUU imponer aranceles a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba.
