Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260217/occidente-resucita-la-diplomacia-de-canonero-y-transforma-el-mar-en-una-plataforma-para-la-agresion-1171484976.html
Occidente resucita la "diplomacia de cañonero" y transforma el mar en una plataforma para la agresión, denuncia un asesor del Kremlin
Occidente resucita la "diplomacia de cañonero" y transforma el mar en una plataforma para la agresión, denuncia un asesor del Kremlin
Sputnik Mundo
Con sus "ataques esencialmente piratas" contra embarcaciones rusas, los países occidentales pretenden paralizar el comercio exterior de Rusia, declaró en una... 17.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-17T13:32+0000
2026-02-17T13:32+0000
internacional
occidente
rusia
nikolái pátrushev
piratería
armada de rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/11/1171479726_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_624da6018f05c55edb4d26e89e8ce187.png
Otras declaraciones de Pátrushev al respecto: En sus palabras, Moscú considera prioritario establecer un orden mundial multipolar en el Océano Mundial. Además, Rusia y sus socios de los BRICS ensayan la defensa de las rutas marítimas contra la piratería occidental, destacó Pátrushev.
https://noticiaslatam.lat/20260121/la-pirateria-internacional-de-bienes-alcanza-los-467000-millones-de-dolares-1170561621.html
occidente
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/11/1171479726_168:0:1192:768_1920x0_80_0_0_4dd484aa54e02a6b113479ba248bd074.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
occidente, rusia, nikolái pátrushev, piratería, armada de rusia
occidente, rusia, nikolái pátrushev, piratería, armada de rusia

Occidente resucita la "diplomacia de cañonero" y transforma el mar en una plataforma para la agresión, denuncia un asesor del Kremlin

13:32 GMT 17.02.2026
© Foto : IA RevePiratería occidental (referencial)
Piratería occidental (referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 17.02.2026
© Foto : IA Reve
Síguenos en
Con sus "ataques esencialmente piratas" contra embarcaciones rusas, los países occidentales pretenden paralizar el comercio exterior de Rusia, declaró en una entrevista a los medios rusos el asesor del Kremlin para asuntos navales y exsecretario del Consejo de Seguridad del país, Nikolái Pátrushev.
"En caso de que no se logre resolver esta situación de manera pacífica, la Armada rusa se encargará de romper y eliminar el bloqueo (...) No olvidemos que hay muchos buques navegando por los mares bajo pabellones europeos y nosotros también podríamos interesarnos por lo que transportan y adónde", postuló.

Otras declaraciones de Pátrushev al respecto:

La tesis sobre el retorno de la "diplomacia de cañonero" —la coacción mediante la demostración de fuerza naval, habitual en el siglo XIX y principios del XX— viene confirmada por los acontecimientos en Venezuela o en torno a Irán.
Los ataques contra barcos y cargamentos rusos en el Océano Mundial se harán más frecuentes.
Rusia debe mantener constantemente una fuerza naval imponente, "lista para enfriar el ardor de los piratas occidentales".
En sus palabras, Moscú considera prioritario establecer un orden mundial multipolar en el Océano Mundial.
Además, Rusia y sus socios de los BRICS ensayan la defensa de las rutas marítimas contra la piratería occidental, destacó Pátrushev.
Economía informal en México aporta 25% del PIB en 2024 - Sputnik Mundo, 1920, 21.01.2026
Internacional
La piratería internacional de bienes alcanza los 467.000 millones de dólares
21 de enero, 07:43 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала