Occidente resucita la "diplomacia de cañonero" y transforma el mar en una plataforma para la agresión, denuncia un asesor del Kremlin

Con sus "ataques esencialmente piratas" contra embarcaciones rusas, los países occidentales pretenden paralizar el comercio exterior de Rusia, declaró en una... 17.02.2026, Sputnik Mundo

Otras declaraciones de Pátrushev al respecto: En sus palabras, Moscú considera prioritario establecer un orden mundial multipolar en el Océano Mundial. Además, Rusia y sus socios de los BRICS ensayan la defensa de las rutas marítimas contra la piratería occidental, destacó Pátrushev.

