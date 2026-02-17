https://noticiaslatam.lat/20260217/la-inversion-extranjera-en-la-bolsa-mexicana-de-valores-marca-un-record-en-enero--1171467755.html

La inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores marca un récord en enero

La inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores marca un récord en enero

Sputnik Mundo

La Bolsa Mexicana de Valores registró en enero una entrada neta de 1.465,9 millones de dólares en capital extranjero, el mayor flujo para un primer mes de año... 17.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-17T06:44+0000

2026-02-17T06:44+0000

2026-02-17T06:44+0000

américa latina

méxico

monex

banco de méxico

grupo méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/11/1171473947_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c204f38835a932e386a10bea52cfba8c.jpg

De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el ingreso de capitales externos destinados a la compra de acciones acumuló cuatro meses consecutivos de avances, consolidando una tendencia positiva hacia el mercado accionario del país latinoamericano.El movimiento coincidió con un desempeño destacado del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador bursátil mexicano, que durante enero alcanzó 10 máximos históricos.Analistas atribuyeron el dinamismo a la inercia favorable de empresas del sector de metales, como Grupo México y Peñoles, beneficiadas por el comportamiento alcista de los precios internacionales de materias primas.El área de análisis económico, cambiario y bursátil del grupo financiero Monex explicó que la entrada de capitales respondió al sólido desempeño de los metales, que extendieron su tendencia alcista y superaron diversas proyecciones sobre bienes básicos."El inversionista global continúa favoreciendo al IPC como referente emergente", señaló Monex, al destacar que México mostró el segundo mejor desempeño bursátil en América Latina al inicio de 2026.El saldo de títulos de renta variable en manos de no residentes alcanzó su nivel más alto desde que el banco central lleva registro, al ubicarse en 195.737,8 millones de dólares en enero, lo que representó un incremento anual de 60.430,2 millones.Monex añadió que el flujo de recursos también estuvo respaldado por factores como la política monetaria local —con la tasa objetivo del Banco de México en 7%—, la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre de 2025 y las perspectivas vinculadas al fenómeno de relocalización de cadenas productivas (nearshoring).

https://noticiaslatam.lat/20251230/1169939327.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, monex, banco de méxico, grupo méxico