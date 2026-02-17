https://noticiaslatam.lat/20260217/dialogo-entre-iran-y-eeuu-podria-manejar-el-conflicto-prolongado-pero-no-resolverlo-opina-experto-1171482095.html

Diálogo Irán-EEUU podría contener la crisis más que resolverla, opina un experto

Las relaciones entre EEUU e Irán no han conocido un "acuerdo histórico global" desde 1979, recordó a Sputnik el analista egipcio Hatem Saber.

En opinión del analista, la crisis podría llegar a un punto de resolución, aunque no sería una solución definitiva, sino más bien "una forma de gestionar el conflicto".El experto expuso cuatro posibles escenarios:El 17 de febrero, Ginebra acoge una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Teherán y Washington. La delegación iraní está encabezada por el ministro de Exteriores, Abás Aragchi, mientras que la estadounidense la lidera el representante especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff.La ronda anterior tuvo lugar el 6 de febrero en Mascate, capital de Omán, bajo la mediación de este país, y fue la primera tras varios meses de pausa en el diálogo bilateral. Este receso se produjo a raíz de la escalada del conflicto entre Irán e Israel en junio de 2025, al que se sumó EEUU.

