Diálogo Irán-EEUU podría contener la crisis más que resolverla, opina un experto
10:36 GMT 17.02.2026 (actualizado: 13:08 GMT 17.02.2026)
© AP Photo / Hasan Jamali Un soldado de EEUU junto a la bandera estadounidense (archivo)
© AP Photo / Hasan Jamali
Síguenos en
Las relaciones entre EEUU e Irán no han conocido un "acuerdo histórico global" desde 1979, recordó a Sputnik el analista egipcio Hatem Saber. Las declaraciones del experto se producen en el contexto de una nueva ronda de negociaciones indirectas entre ambas partes en Ginebra, Suiza.
En opinión del analista, la crisis podría llegar a un punto de resolución, aunque no sería una solución definitiva, sino más bien "una forma de gestionar el conflicto".
"No se trata solamente de la cuestión nuclear, sino de un conflicto de influencia e identidad", precisó.
El experto expuso cuatro posibles escenarios:
1.Continuación de "una escalada controlada", en la que EEUU ejercerá presión sin recurrir a una guerra costosa, mientras que Irán buscará agotar a su oponente.
2.Un nuevo acuerdo entre EEUU e Irán, pero limitado.
3.Una explosión regional a gran escala, "muy costosa" tanto para los involucrados como para la región.
4.Un avance diplomático integral: actualmente no hay indicios claros, aunque no se puede descartar por completo.
El 17 de febrero, Ginebra acoge una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Teherán y Washington. La delegación iraní está encabezada por el ministro de Exteriores, Abás Aragchi, mientras que la estadounidense la lidera el representante especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff.
La ronda anterior tuvo lugar el 6 de febrero en Mascate, capital de Omán, bajo la mediación de este país, y fue la primera tras varios meses de pausa en el diálogo bilateral. Este receso se produjo a raíz de la escalada del conflicto entre Irán e Israel en junio de 2025, al que se sumó EEUU.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.