¿Cuáles son las posibles secuelas de la suspensión del decreto que aumenta el salario mínimo en Colombia?

Recientemente, el tribunal supremo en lo contencioso administrativo de Colombia dictó una medida cautelar suspendiendo el Decreto 1469, expedido por el... 16.02.2026, Sputnik Mundo

En el documento, la Administración del país sudamericano avaló el alza del salario mínimo para 2026, que se fijó en 1.750.905 pesos mensuales (alrededor de 480 dólares), cifra que sube a dos millones de pesos si se incluye el apoyo de transporte.Este incremento es de más de 23%, esto respecto al sueldo que percibía la población durante el año pasado.Ante la medida del órgano judicial, las autoridades cuentan con ocho días, que se cumplirán la próxima semana, para expedir un nuevo decreto, que tenga en cuenta criterios legales como la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República, la productividad certificada oficialmente, la inflación real del año anterior, el crecimiento del PIB y otros ítems técnicos.No obstante, ante este movimiento jurídico, la población de la nación sudamericana atraviesa por un momento de incertidumbre. Esta percepción es compartida por Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence quien, en entrevista para el diario local El Tiempo, resaltó que, tanto la población como el sector empresarial están preocupados sobre lo que puede ocurrir en caso de que esta suspensión se mantenga.Asimismo, la Asociación Colombiana de las micro, pequeñas y medianas Empresas (Acopi) resaltó para la publicación que "la economía real no puede operar en un limbo jurídico", en el que no se pueda garantizar el ingreso a la clase trabajadora.Otra de las posibles secuelas, destacó el rotativo colombiano, es un impacto directo en la inflación y, con ello, en la tasa de interés."Esto puede traducirse en menores incentivos a la contratación formal y una mayor dispersión en las expectativas de inflación", expuso Mejía. En la publicación, el exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, insistió en que, si prevalece esta situación, las autoridades deben hacer ajustes para que las compañías puedan adaptarse."Eso significa bajarles la carga tributaria, reducir impuestos y aliviar costos para que ese salario se pueda pagar. No a la suspensión del aumento, sí al pago del incremento salarial, pero generando las condiciones para que los empleadores puedan cumplir", expresó.

