Las tropas rusas liberan 4 localidades en una jornada de combates

Las tropas rusas liberan 4 localidades en una jornada de combates

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Tsvetkóvoye, Zapásnoye, Magdalínovka y Primórskoye en la región de Zaporozhie, informan desde el... 15.02.2026

Las tropas rusas también asestaron golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.En cuanto a las bajas militares diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 275 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 160 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 320 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 180 militares.Además, la defensa antiaérea rusa derribó 222 aeronaves no tripuladas, indican desde la entidad castrense.Con ello, las fuerzas rusas destruyeron 22 vehículos blindados, incluidos un М113 estadounidense y un Oncilla polaco. Al mismo tiempo, alcanzaron una unidad de artillería autopropulsada Paladin de fabricación estadounidense.

