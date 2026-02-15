Mundo
Las tropas rusas liberan 4 localidades en una jornada de combates
Las tropas rusas liberan 4 localidades en una jornada de combates
15.02.2026
Las tropas rusas también asestaron golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.En cuanto a las bajas militares diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 275 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 160 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 320 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 180 militares.Además, la defensa antiaérea rusa derribó 222 aeronaves no tripuladas, indican desde la entidad castrense.Con ello, las fuerzas rusas destruyeron 22 vehículos blindados, incluidos un М113 estadounidense y un Oncilla polaco. Al mismo tiempo, alcanzaron una unidad de artillería autopropulsada Paladin de fabricación estadounidense.
13:35 GMT 15.02.2026
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Tsvetkóvoye, Zapásnoye, Magdalínovka y Primórskoye en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, reportan que destruyeron más de 20 vehículos blindados, incluidos varios de producción extranjera.
Las tropas rusas también asestaron golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.
En cuanto a las bajas militares diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 275 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 160 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 320 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 180 militares.
Además, la defensa antiaérea rusa derribó 222 aeronaves no tripuladas, indican desde la entidad castrense.
Con ello, las fuerzas rusas destruyeron 22 vehículos blindados, incluidos un М113 estadounidense y un Oncilla polaco. Al mismo tiempo, alcanzaron una unidad de artillería autopropulsada Paladin de fabricación estadounidense.

En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 114.297 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.704 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.664 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.296 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 54.456 vehículos militares especiales.

