La NABU detiene al exministro de Energía de Ucrania en el marco de un caso de corrupción
La NABU detiene al exministro de Energía de Ucrania en el marco de un caso de corrupción
15.02.2026
También se agrega que continúan las investigaciones prioritarias de conformidad con los requisitos de la legislación y las sanciones del tribunal.El 10 de noviembre de 2025, la NABU anunció una operación especial a gran escala en el sector energético.El 11 de noviembre, la entidad presentó cargos contra siete miembros de una organización criminal implicada en corrupción en el sector energético; entre ellos figuró el empresario y colaborador de Volodímir Zelenski, Timur Míndich. El ex vice primer ministro de Ucrania Alexéi Chernishov también resultó implicado en el caso.
El exministro de Energía de Ucrania Guerman Galuschenko fue detenido al cruzar la frontera en el marco del caso Midas, relativo a la corrupción en el sector energético ucraniano, declaró la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano).
"Hoy, al cruzar la frontera estatal, los detectives de la NABU [Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, por sus siglas en ucraniano] detuvieron al exministro de Energía [Guerman Galuschenko] en el marco del caso Midas", indica la publicación en el canal Telegram del organismo.
También se agrega que continúan las investigaciones prioritarias de conformidad con los requisitos de la legislación y las sanciones del tribunal.
El 10 de noviembre de 2025, la NABU anunció una operación especial a gran escala en el sector energético.
El 11 de noviembre, la entidad presentó cargos contra siete miembros de una organización criminal implicada en corrupción en el sector energético; entre ellos figuró el empresario y colaborador de Volodímir Zelenski, Timur Míndich. El ex vice primer ministro de Ucrania Alexéi Chernishov también resultó implicado en el caso.