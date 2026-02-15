https://noticiaslatam.lat/20260215/la-nabu-detiene-al-exministro-de-energia-de-ucrania-en-el-marco-de-un-caso-de-corrupcion-1171425097.html

La NABU detiene al exministro de Energía de Ucrania en el marco de un caso de corrupción

La NABU detiene al exministro de Energía de Ucrania en el marco de un caso de corrupción

También se agrega que continúan las investigaciones prioritarias de conformidad con los requisitos de la legislación y las sanciones del tribunal.El 10 de noviembre de 2025, la NABU anunció una operación especial a gran escala en el sector energético.El 11 de noviembre, la entidad presentó cargos contra siete miembros de una organización criminal implicada en corrupción en el sector energético; entre ellos figuró el empresario y colaborador de Volodímir Zelenski, Timur Míndich. El ex vice primer ministro de Ucrania Alexéi Chernishov también resultó implicado en el caso.

