Extorsiones por parte del crimen organizado golpean a la industria minera de México

Sputnik Mundo

A lo largo del tiempo, el cobro de piso ha sido un delito constante contra las compañías mineras en suelo mexicano. Sin embargo, recientemente, los ataques... 15.02.2026, Sputnik Mundo

méxico

De acuerdo con el diario local El Economista, basándose en datos de la Cámara Minera de México (Camimex), las compañías de este rubro, que laboran en sitios alejados de las comunidades, son altamente susceptibles a ser blanco de crímenes.Según el reporte, los delitos van desde asaltos a instalaciones y durante el transporte de material, hasta ilícitos que afectan tanto a la gente como a la propiedad.Ante ello, las firmas destinan más recursos para contratar seguridad privada. La Camimex calculó que, al menos en 2024, pagaron 105,7 millones de dólares.En este tenor, el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Manuel Sánchez Valdés, comentó al rotativo que los grupos criminales exigen dinero a las empresas mineras porque "lo que pueden obtener con ello de una sola mina equivale a lo que reúnen al extorsionar a un corredor completo de comerciantes".El especialista detalló dos modus operandi de los delincuentes. El primero es el cobro de piso cada cierto tiempo y con una cantidad definida. El segundo consiste en el robo de embarques.De acuerdo con Sánchez Valdés, los casos son frecuentes en entidades como Querétaro (centro), Guerrero y Chiapas (ambas en el sur mexicano), y en Sinaloa (noroeste), región en la que, recientemente, se reportó el secuestro de más de una decena de mineros, de los cuales, cinco fueron hallados sin vida.En estos crímenes, expuso, estarían involucrados principalmente los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

