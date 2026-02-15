https://noticiaslatam.lat/20260215/el-silencio-de-rubio-sobre-ucrania-revela-un-giro-en-la-postura-de-washington-afirman-medios-1171431856.html
El silencio de Rubio sobre Ucrania revela un giro en la postura de Washington, afirman medios
El silencio de Rubio sobre Ucrania revela un giro en la postura de Washington, afirman medios
El discurso del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en la Conferencia de Seguridad de Múnich apenas mencionó a Ucrania, asegura la revista 'Responsible... 15.02.2026, Sputnik Mundo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0f/1171430227_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_6904bafc9203c708f6b86fbae3900286.png
También salta a la vista que Rubio mencionó a Ucrania solo una vez durante su discurso y fue para destacar el liderazgo estadounidense en el contexto de las negociaciones ruso-ucranianas, se indica."No estuvo la retórica habitual de 'apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea necesario', ni se planteó el marco de 'democracia frente a autocracia'", se recalca.En este contexto, se destaca el hecho de que Rubio canceló una reunión programada con los líderes europeos en torno a la cuestión ucraniana.El 14 de febrero, el secretario de Estado de EEUU intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde abordó una serie de cuestiones relevantes de la agenda internacional, así como hizo varias declaraciones respecto a la crisis ucraniana.En este sentido, Rubio expresó la disposición de Estados Unidos de seguir buscando una solución al conflicto que sea aceptable para ambas partes.
El silencio de Rubio sobre Ucrania revela un giro en la postura de Washington, afirman medios
El discurso del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en la Conferencia de Seguridad de Múnich apenas mencionó a Ucrania, asegura la revista 'Responsible Statecraft'. Además, apuntó a que el funcionario canceló una reunión prevista con líderes europeos sobre el tema, lo que generó interpretaciones sobre un cambio de enfoque en Washington.
"En esencia, lo que [el secretario de Estado de EEUU, Marco] Rubio no dijo fue mucho más revelador que lo que dijo, especialmente en lo que respecta a la guerra en Ucrania, definida por el consenso europeo como una cuestión de seguridad existencial", explica la publicación.
También salta a la vista que Rubio mencionó a Ucrania solo una vez durante su discurso y fue para destacar el liderazgo estadounidense en el contexto de las negociaciones ruso-ucranianas, se indica.
"No estuvo la retórica habitual de 'apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea necesario', ni se planteó el marco de 'democracia frente a autocracia'", se recalca.
En este contexto, se destaca el hecho de que Rubio canceló una reunión programada con los líderes europeos en torno a la cuestión ucraniana.
El 14 de febrero, el secretario de Estado de EEUU intervino
en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde abordó una serie de cuestiones relevantes de la agenda internacional, así como hizo varias declaraciones respecto a la crisis ucraniana.
En este sentido, Rubio expresó la disposición de Estados Unidos de seguir buscando una solución al conflicto que sea aceptable para ambas partes.
