El silencio de Rubio sobre Ucrania revela un giro en la postura de Washington, afirman medios

El silencio de Rubio sobre Ucrania revela un giro en la postura de Washington, afirman medios

El discurso del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en la Conferencia de Seguridad de Múnich apenas mencionó a Ucrania, asegura la revista 'Responsible... 15.02.2026, Sputnik Mundo

También salta a la vista que Rubio mencionó a Ucrania solo una vez durante su discurso y fue para destacar el liderazgo estadounidense en el contexto de las negociaciones ruso-ucranianas, se indica."No estuvo la retórica habitual de 'apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea necesario', ni se planteó el marco de 'democracia frente a autocracia'", se recalca.En este contexto, se destaca el hecho de que Rubio canceló una reunión programada con los líderes europeos en torno a la cuestión ucraniana.El 14 de febrero, el secretario de Estado de EEUU intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde abordó una serie de cuestiones relevantes de la agenda internacional, así como hizo varias declaraciones respecto a la crisis ucraniana.En este sentido, Rubio expresó la disposición de Estados Unidos de seguir buscando una solución al conflicto que sea aceptable para ambas partes.

