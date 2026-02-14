https://noticiaslatam.lat/20260214/rusia-revoluciona-su-estrategia-militar-1171397951.html
14.02.2026
nicaragua-rusia: línea directa
Modelos matemáticos, procesamiento de 'big data' e inteligencia artificial para colapsar los sistemas del adversario mediante su desgaste sistemático. Así es como ha evolucionado la estrategia militar rusa, reconocen estrategas occidentales, preocupados por la rapidez de Moscú en adaptar sus FFAA a los enfrentamientos bélicos de última generación.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
02:11
China renueva su Ley de Comercio Exterior para dar batalla a las sanciones occidentales.
03:19
Tarifas, aranceles y discriminaciones comerciales: ¿llegaron para quedarse?
09:17
Trump se aleja de lo pactado con Putin en Alaska.
12:30
Europa se niega a pactar la no agresión mutua con Rusia.
14:40
Rusia revela quiénes son sus principales aliados.
17:03
El complejo militar-industrial ruso va ganando mercados internacionales.
20:16
El cambio en la estrategia militar rusa que pone en alerta a la OTAN.
24:25
Nicaragua vuelve a exhibir su esencia pacifista.