Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260214/rusia-revoluciona-su-estrategia-militar-1171397951.html
Rusia revoluciona su estrategia militar
Rusia revoluciona su estrategia militar
Sputnik Mundo
Modelos matemáticos, procesamiento de 'big data' e inteligencia artificial para colapsar los sistemas del adversario mediante su desgaste sistemático. Así es... 14.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-14T15:00+0000
2026-02-14T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0e/1171396692_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5de945b8d6d10aea0e24307bff2a5fa0.jpg
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rusia revoluciona su estrategia militar
Sputnik Mundo
Rusia revoluciona su estrategia militar
2026-02-14T15:00+0000
true
PT30M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0e/1171396692_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_663e77be7530f5b9aca3962c8000c32a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Rusia revoluciona su estrategia militar

15:00 GMT 14.02.2026
© Sputnik
Síguenos en
Modelos matemáticos, procesamiento de 'big data' e inteligencia artificial para colapsar los sistemas del adversario mediante su desgaste sistemático. Así es como ha evolucionado la estrategia militar rusa, reconocen estrategas occidentales, preocupados por la rapidez de Moscú en adaptar sus FFAA a los enfrentamientos bélicos de última generación.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
00:44 Avances.
02:11 China renueva su Ley de Comercio Exterior para dar batalla a las sanciones occidentales.
03:19 Tarifas, aranceles y discriminaciones comerciales: ¿llegaron para quedarse?
09:17 Trump se aleja de lo pactado con Putin en Alaska.
12:30 Europa se niega a pactar la no agresión mutua con Rusia.
14:40 Rusia revela quiénes son sus principales aliados.
17:03 El complejo militar-industrial ruso va ganando mercados internacionales.
20:16 El cambio en la estrategia militar rusa que pone en alerta a la OTAN.
24:25 Nicaragua vuelve a exhibir su esencia pacifista.
29:20 Despedida.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала