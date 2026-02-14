https://noticiaslatam.lat/20260214/miles-de-alemanes-protestan-contra-la-conferencia-de-seguridad-y-marchan-en-solidaridad-con-cuba-y-1171403955.html
Miles de alemanes protestan contra la Conferencia de Seguridad de Múnich y marchan en solidaridad con Cuba y Venezuela
Miles de alemanes protestan contra la Conferencia de Seguridad de Múnich y marchan en solidaridad con Cuba y Venezuela
Cientos de muniqueses tomaron las calles para manifestarse contra la Conferencia de Seguridad en curso en la ciudad bávara. Los participantes rechazan el envío... 14.02.2026, Sputnik Mundo
La marcha arrancó en la plaza Karlsplatz y avanza hacia la zona acordonada alrededor del lugar de la conferencia. Los organizadores y la Policía coinciden en que superará los 4.000 participantes.Los manifestantes portaban banderas de amistad germano-rusa, banderas palestinas, cubanas y venezolanas, pancartas y carteles que exigían la paz y el cese del suministro de armas a Ucrania e Israel. Los participantes planean rodear la sede de la conferencia.Los convocantes acusan al Gobierno federal de apostar por conflictos agresivos que podrían derivar en una nueva guerra mundial. Exigen a Berlín frenar la "histeria bélica" y dejar de propagar falsas alarmas sobre drones y sabotajes.Para garantizar la seguridad, se desplegaron hasta 5.000 policías de varios estados federados alemanes y hasta de Austria.La 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich se inauguró en Alemania el 13 de febrero y durará tres días. Se espera la asistencia de más de 50 líderes estatales y casi 100 ministros de diversos países.
Cientos de muniqueses tomaron las calles para manifestarse contra la Conferencia de Seguridad en curso en la ciudad bávara. Los participantes rechazan el envío de armas a Ucrania, urgen a los líderes europeos a impulsar negociaciones de paz y expresan su solidaridad con Cuba, Venezuela, Palestina e Irán, reporta un corresponsal de Sputnik.
"La afirmación de que Rusia supuestamente planea atacar el bloque del Atlántico Norte se utiliza para justificar una orgía de rearme", denuncia el comunicado de la Alianza de acción contra la Conferencia de Seguridad de la OTAN, que organiza la protesta.
La marcha arrancó en la plaza Karlsplatz y avanza hacia la zona acordonada alrededor del lugar de la conferencia. Los organizadores y la Policía coinciden en que superará los 4.000 participantes.
Los manifestantes portaban banderas de amistad germano-rusa, banderas palestinas, cubanas y venezolanas, pancartas y carteles que exigían la paz y el cese del suministro de armas a Ucrania e Israel. Los participantes planean rodear la sede de la conferencia.
Los convocantes acusan al Gobierno federal de apostar por conflictos agresivos que podrían derivar en una nueva guerra mundial. Exigen a Berlín frenar la "histeria bélica" y dejar de propagar falsas alarmas sobre drones y sabotajes.
Para garantizar la seguridad, se desplegaron hasta 5.000 policías de varios estados federados alemanes y hasta de Austria.
La 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich se inauguró en Alemania el 13 de febrero y durará tres días. Se espera la asistencia de más de 50 líderes estatales y casi 100 ministros de diversos países.