Miles de alemanes protestan contra la Conferencia de Seguridad de Múnich y marchan en solidaridad con Cuba y Venezuela

Miles de alemanes protestan contra la Conferencia de Seguridad de Múnich y marchan en solidaridad con Cuba y Venezuela

La marcha arrancó en la plaza Karlsplatz y avanza hacia la zona acordonada alrededor del lugar de la conferencia. Los organizadores y la Policía coinciden en que superará los 4.000 participantes.Los manifestantes portaban banderas de amistad germano-rusa, banderas palestinas, cubanas y venezolanas, pancartas y carteles que exigían la paz y el cese del suministro de armas a Ucrania e Israel. Los participantes planean rodear la sede de la conferencia.Los convocantes acusan al Gobierno federal de apostar por conflictos agresivos que podrían derivar en una nueva guerra mundial. Exigen a Berlín frenar la "histeria bélica" y dejar de propagar falsas alarmas sobre drones y sabotajes.Para garantizar la seguridad, se desplegaron hasta 5.000 policías de varios estados federados alemanes y hasta de Austria.La 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich se inauguró en Alemania el 13 de febrero y durará tres días. Se espera la asistencia de más de 50 líderes estatales y casi 100 ministros de diversos países.

