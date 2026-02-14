https://noticiaslatam.lat/20260214/las-tropas-rusas-golpean-una-base-central-de-misiles-y-artilleria-ucraniana-en-la-ultima-jornada-1171393132.html

Las tropas rusas golpean una base central de misiles y artillería ucraniana en la última jornada

Las tropas rusas golpean una base central de misiles y artillería ucraniana en la última jornada

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron un golpe contra una base central de misiles y artillería ucraniana en el último día de combates, informan desde el... 14.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-14T10:47+0000

2026-02-14T10:47+0000

2026-02-14T11:14+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0e/1171393186_0:123:3204:1925_1920x0_80_0_0_9d59ea545ab8f87d2ac3023f7f8f7ed2.jpg

Asimismo, las tropas rusas alcanzaron la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 154 zonas.En cuanto a las bajas militares diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 280 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 160 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 415 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó ocho proyectiles del sistema Himars y derribó 118 vehículos aéreos no tripulados, en las últimas 24 horas, indican desde el ente castrense.Fuerzas rusas también destruyeron 32 vehículos blindados, incluidos dos Spartan de producción británica, un M113 estadounidense y un Senator canadiense.

https://noticiaslatam.lat/20260214/1171393641.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa