Las tropas rusas golpean una base central de misiles y artillería ucraniana en la última jornada
Las tropas rusas golpean una base central de misiles y artillería ucraniana en la última jornada
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron un golpe contra una base central de misiles y artillería ucraniana en el último día de combates, informan desde el Ministerio de Defensa ruso.
Asimismo, las tropas rusas alcanzaron la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 154 zonas.En cuanto a las bajas militares diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 280 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 160 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 415 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó ocho proyectiles del sistema Himars y derribó 118 vehículos aéreos no tripulados, en las últimas 24 horas, indican desde el ente castrense.Fuerzas rusas también destruyeron 32 vehículos blindados, incluidos dos Spartan de producción británica, un M113 estadounidense y un Senator canadiense.
ucrania
Las tropas rusas golpean una base central de misiles y artillería ucraniana en la última jornada
10:47 GMT 14.02.2026 (actualizado: 11:14 GMT 14.02.2026)
Las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron un golpe contra una base central de misiles y artillería ucraniana en el último día de combates, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo período de tiempo, Ucrania perdió unos 1.230 soldados, reportan.
Asimismo, las tropas rusas alcanzaron la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 154 zonas.
En cuanto a las bajas militares diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 280 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 160 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 415 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.
La defensa antiaérea rusa interceptó ocho proyectiles del sistema Himars y derribó 118 vehículos aéreos no tripulados, en las últimas 24 horas, indican desde el ente castrense.
Fuerzas rusas también destruyeron 32 vehículos blindados, incluidos dos Spartan de producción británica, un M113 estadounidense y un Senator canadiense.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 114.075 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.679 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.664 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.277 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 54.365 vehículos militares especiales.
