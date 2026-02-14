https://noticiaslatam.lat/20260214/el-siglo-de-la-humillacion-orban-advierte-sobre-el-futuro-de-europa-1171399500.html
"El siglo de la humillación": Orban advierte sobre el futuro de Europa
"El siglo de la humillación": Orban advierte sobre el futuro de Europa
El siglo actual podría ser el siglo de la humillación de Europa, ya que los países continúan con políticas que matan su economía, aseveró el primer ministro... 14.02.2026
"El siglo de la humillación": Orban advierte sobre el futuro de Europa
El siglo actual podría ser el siglo de la humillación de Europa, ya que los países continúan con políticas que matan su economía, aseveró el primer ministro húngaro, Viktor Orban. A su juicio, la economía europea padece debido a una política energética incorrecta y a un exceso de regulación ideológica.
"Si continúa como ahora, este siglo se convertirá en el siglo de la humillación de Europa. En el mundo ha comenzado una nueva revolución industrial y Europa no puede participar en ella (…). La causa radica en los elevados costos energéticos y la regulación ideológica excesiva, que sigue matando la economía", declaró Orban durante su discurso en Budapest sobre los resultados políticos de 2025.
En sus palabras, por primera vez desde la invención de la máquina de vapor, Europa no será una fuerza formadora, sino una "víctima de la transformación económica global".
Orban precisó que los residentes de Hungría pagan por los servicios públicos cinco veces menos que los de los demás países de la UE, gracias a los suministros energéticos desde Rusia. También añadió que Budapest no permitirá que se le prive del derecho de veto en la UE.
Anteriormente, desde Budapest declararon que los europeos pagan con su futuro, debido al financiamiento del conflicto en Ucrania. Según Orban, esto agota las vidas de los residentes de los países europeos, cuyos hijos y nietos se ven obligados a pagar por la imprudencia política de las autoridades de la UE
.
Rusia ha declarado, en más de una ocasión, que Occidente cometió un grave error al negarse a adquirir sus hidrocarburos, por lo que caerá en una dependencia aún más fuerte y más costosa y se verá obligado a comprar el mismo petróleo y gas rusos, pero a mediadores y a precios más altos.
El presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.
