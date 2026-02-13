Rusia libera 4 localidades y registra más de 8.000 bajas militares ucranianas en una semana
13:24 GMT 13.02.2026 (actualizado: 13:40 GMT 13.02.2026)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Evgeny Biyatov/
Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Chugunovka y Glushkovka en la región de Járkov, Sídorovka en la región de Sumi y Zalizníchnoye en la región de Zaporozhie durante la última semana, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo período, Ucrania perdió unos 8.485 soldados, añaden.
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 1.895 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.130 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 925 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.830 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 280 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.425 militares.
Del 7 al 13 de febrero, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas y aeródromos militares, almacenes de equipo técnico militar y armas de artillería y misiles.
También fueron alcanzadas la infraestructura de energía, combustible y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de ataque, indican desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 39 proyectiles del sistema Himars, 5 misiles de crucero de largo alcance Flamingo ucranianos, 4 misiles guiados de largo alcance Neptun, 28 bombas guiadas y derribó 1.243 drones.
Asimismo, las FFAA de Rusia destruyeron nueve carros de combate, incluidos tres Leopard alemanes, 116 vehículos blindados, al igual que vehículos de los sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucraniano y Vampire checo.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 113.957 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.647 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.664 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.257 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 54.266 vehículos militares especiales.
