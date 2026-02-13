https://noticiaslatam.lat/20260213/rusia-libera-4-localidades-y-registra-mas-de-8000-bajas-militares-ucranianas-en-una-semana-1171357261.html

Rusia libera 4 localidades y registra más de 8.000 bajas militares ucranianas en una semana

Rusia libera 4 localidades y registra más de 8.000 bajas militares ucranianas en una semana

Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Chugunovka y Glushkovka en la región de Járkov, Sídorovka en la región de Sumi y Zalizníchnoye en la región de... 13.02.2026, Sputnik Mundo

En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 1.895 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.130 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 925 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.830 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 280 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.425 militares.Del 7 al 13 de febrero, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas y aeródromos militares, almacenes de equipo técnico militar y armas de artillería y misiles. También fueron alcanzadas la infraestructura de energía, combustible y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de ataque, indican desde el ente castrense.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 39 proyectiles del sistema Himars, 5 misiles de crucero de largo alcance Flamingo ucranianos, 4 misiles guiados de largo alcance Neptun, 28 bombas guiadas y derribó 1.243 drones.Asimismo, las FFAA de Rusia destruyeron nueve carros de combate, incluidos tres Leopard alemanes, 116 vehículos blindados, al igual que vehículos de los sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucraniano y Vampire checo.

