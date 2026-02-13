Esta es la localidad mexicana más videovigilada de América

https://noticiaslatam.lat/20260213/esta-es-la-localidad-mexicana-mas-videovigilada-de-america-1171346857.html

La Ciudad de México se consolidó como la localidad más videovigilada de América, al contar con 113.814 cámaras operadas por el C5, una cifra que, según autoridades capitalinas, supera a la de cualquier otra ciudad de la región.Guerrero Chiprés detalló que, tan solo en 2025, se incorporaron 30.400 nuevas cámaras, cifra superior a las poco más de 21.000 que existen en todo el Estado de México, entidad que ocupa el segundo lugar nacional en infraestructura de monitoreo.El titular del C5 explicó que la red tiene presencia en aproximadamente 60% de las 67.000 manzanas de la capital y que, diariamente, se reciben en promedio 3.900 llamadas relacionadas con 25 tipos distintos de incidentes.Asimismo, indicó que el almacenamiento de las grabaciones depende de la generación tecnológica, con capacidad de resguardo de siete, 14 o hasta 30 días, y precisó que actualmente se solicitan alrededor de 160 videoevidencias al día, cuando hace 15 años apenas se pedían una o dos al mes.El coordinador comparó que Nueva York dispone de 83.000 cámaras y Londres de 131.000, ciudad con la que la capital mexicana busca competir hacia 2030, con la meta de convertirse en "la capital de un estado nación más vigilada del mundo occidental".Añadió que el modelo combina infraestructura pública y privada, así como la operación de seis líneas de atención, entre ellas el 911 y el 089. Señaló que entre el 15 y el 17% de los reportes diarios corresponden a agresiones verbales o percepción de amenaza, mientras que entre el 50 y el 60% de los botones de auxilio son activados por ocio.De cara al Mundial de 2026, el funcionario capitalino advirtió que el análisis de seguridad debe considerar riesgos globales y escenarios políticos internacionales que puedan derivar en incidentes durante eventos masivos. Informó que ya existen intercambios de experiencias con autoridades de Londres y Manchester, así como coordinación con la FIFA y otras sedes, al subrayar que "no podemos confiarnos" ante posibles escenarios disruptivos.

