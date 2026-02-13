"Es de risa que se quiera pensar que en México se vive una tiranía"

Hace unos días, desde la residencia de Mar-A-Lago de Donald Trump, Díaz Ayuso manifestó una postura poco popular entre las comunidades latinoamericanas en estos momentos: que EEUU, "el principal faro del mundo libre", defiende la hispanidad. Y que por ello, dijo, Washington recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y será el invitado principal del evento global Hispanidad 2026. Pero el discurso no se quedó en "la admiración" que la capital española siente por EEUU. De paso, la política de 47 años lanzó dardos contra México, Cuba y Nicaragua, en un discurso ya bastante repetitivo en buena parte de la derecha española acerca de que "el comunismo" supuestamente ha acabado con la "libertad" y los "valores democráticos". A México le deseó algo particular que, según ella, ya sucedió en Argentina cuando llegó al poder Javier Milei: "Que rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narco Estados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja, destruyendo familias, vidas muy jóvenes, creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad". Y luego dijo que, ante ese mundo de "totalitarismo cerrado y oscuro", Madrid ofrece "fuerza, valor, humanidad, alegría y libertad".La respuesta en Ciudad de México no tardó mucho en llegar. No son nuevos los comentarios de ese tipo provenientes desde la península ibérica desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia del país latinoamericano, rompiendo con muchos años de gobiernos neoliberales. Ahí está el ejemplo de la marquesa y legisladora española del PP, Cayetana Álvarez, quien aseguró que "miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues del hampa". Al final, aunque expresó que no sabía si valía la pena contestar ante las declaraciones de Díaz Ayuso, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió:El también investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) observa que Isabel Díaz Ayuso presenta a Madrid como "una forma muy maniquea y simplista de defender" a la libertad y la democracia ante una idea errónea que se tiene de la izquierda latinoamericana. Al igual que Hernández, considera que es ocioso comparar los procesos históricos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y México sólo porque ciertos sectores en España ven a estos países como supuestas consecuencias de lo que ellos entienden por "comunismo". "Recordemos que el mentor y amigo de Díaz Ayuso, José María Aznar, que apareció en los archivos Epstein, fue quien le dio cobijo en España a [el expresidente mexicano] Felipe Calderón, quien sí tuvo como secretario de Seguridad Pública a un narcotraficante", dice Aramburu, en referencia a Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra preso en EEUU acusado de tráfico de drogas y de haber recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa.
Los comentarios de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acerca de que en México supuestamente impera un "narco Estado" demostrarían que un sector de la clase política española no tiene ni idea de los procesos democráticos por los que han atravesado tantos países de América Latina, observan analistas en entrevista con Sputnik
Hace unos días, desde la residencia de Mar-A-Lago de Donald Trump, Díaz Ayusomanifestó una postura poco popular entre las comunidades latinoamericanas en estos momentos: que EEUU, "el principal faro del mundo libre", defiende la hispanidad. Y que por ello, dijo, Washington recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y será el invitado principal del evento global Hispanidad 2026.
Pero el discurso no se quedó en "la admiración" que la capital española siente por EEUU. De paso, la política de 47 años lanzó dardos contra México, Cuba y Nicaragua, en un discurso ya bastante repetitivo en buena parte de la derecha española acerca de que "el comunismo" supuestamente ha acabado con la "libertad" y los "valores democráticos".
A México le deseó algo particular que, según ella, ya sucedió en Argentina cuando llegó al poder Javier Milei: "Que rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narco Estados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja, destruyendo familias, vidas muy jóvenes, creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad". Y luego dijo que, ante ese mundo de "totalitarismo cerrado y oscuro", Madrid ofrece "fuerza, valor, humanidad, alegría y libertad".
🔴 La presidenta @IdiazAyuso ha anunciado la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a EE.UU. en el 250º aniversario de su independencia.
👉 Ha avanzado este reconocimiento en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en el club Mar-a-Lago.
La respuesta en Ciudad de México no tardó mucho en llegar. No son nuevos los comentarios de ese tipo provenientes desde la península ibérica desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia del país latinoamericano, rompiendo con muchos años de gobiernos neoliberales. Ahí está el ejemplo de la marquesa y legisladora española del PP, Cayetana Álvarez, quien aseguró que "miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues del hampa".
Al final, aunque expresó que no sabía si valía la pena contestar ante las declaraciones de Díaz Ayuso, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió:
🇲🇽❌🇪🇸 Sheinbaum afirma que acusaciones de Díaz Ayuso sobre México son "absolutamente falsas"
La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, rechazó los señalamientos de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien criticó al Gobierno de la nación latinoamericana.
"En México tenemos un proceso interno de transformación que no se parece a nada [de lo que ha sucedido en otros países] y que retoma lo mejor de nuestras tradiciones históricas y nuestro humanismo. Es de risa que se quiera pensar que en México estamos viviendo una dictadura o una tiranía o que somos un país totalitario", dice en entrevista con Sputnik el analista político Josafat Hernández.
El también investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) observa que Isabel Díaz Ayuso presenta a Madrid como "una forma muy maniquea y simplista de defender" a la libertad y la democracia ante una idea errónea que se tiene de la izquierda latinoamericana.
"Es una vieja historia que sólo la oposición mexicana, tan irrelevante como moralmente derrotada, no se cansa de decir. Creo que la presidenta Sheinbaum hace bien en no entrar en polémica con Ayuso", comenta a Sputnik el experto en políticas públicas y académico del Tecnológico de Monterrey, Víctor Aramburu.
Al igual que Hernández, considera que es ocioso comparar los procesos históricos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y México sólo porque ciertos sectores en España ven a estos países como supuestas consecuencias de lo que ellos entienden por "comunismo".
"A Madrid se va a refugiar lo peor de la derecha latinoamericana, ya ni siquiera ocurre eso en Miami", señala el experto.
"Recordemos que el mentor y amigo de Díaz Ayuso, José María Aznar, que apareció en los archivos Epstein, fue quien le dio cobijo en España a [el expresidente mexicano] Felipe Calderón, quien sí tuvo como secretario de Seguridad Pública a un narcotraficante", dice Aramburu, en referencia a Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra preso en EEUU acusado de tráfico de drogas y de haber recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa.
