Cuba: el cruel 'show' de Trump

En vivo, ante los ojos de todo el mundo, EEUU está asfixiando a Cuba en un bloqueo energético. Profesores caminando kilómetros para darles educación a los niños o enfermeras que se quedan en hospitales por varios días, son algunos de los rostros de la resistencia de los cubanos ante la crueldad sin precedentes de Washington.