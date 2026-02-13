Mundo
Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
Cuba: el cruel 'show' de Trump
Cuba: el cruel 'show' de Trump
Sputnik Mundo
En vivo, ante los ojos de todo el mundo, EEUU está asfixiando a Cuba en un bloqueo energético. Profesores caminando kilómetros para darles educación a los...
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
Cuba: el cruel 'show' de Trump
Cuba: el cruel 'show' de Trump
En vivo, ante los ojos de todo el mundo, EEUU está asfixiando a Cuba en un bloqueo energético. Profesores caminando kilómetros para darles educación a los niños o enfermeras que se quedan en hospitales por varios días, son algunos de los rostros de la resistencia de los cubanos ante la crueldad sin precedentes de Washington.
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
00:00 Introducción del programa
01:06 Ley de Amnistía: el gesto generoso del chavismo y las víctimas de los guarimberos, para romper con el círculo vicioso de la violencia política
15:16 El reto de distinguir entre los que merecen el perdón y los que no
17:40 El mundo se queda sin medios para frenar una carrera armamentista nuclear
20:52 "Mentira descarada": Pekín arruina el falso argumento de Washington sobre el supuesto rearme nuclear chino
23:49 Rusia denuncia el peligro de los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido
29:50 El pueblo de Cuba se resiste a la crueldad del bloqueo energético de EEUU
32:17 La estrategia rusa para ayudar a Cuba
36:12 La mayoría global rechaza la asfixia estadounidense contra Cuba
45:49 Conferencia de Seguridad de Múnich: Europa pasa a la contraofensiva frente a la arremetida de la Administración de Donald Trump
48:17 Europa busca autonomía e independencia
