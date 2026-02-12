Rusia lleva a cabo un ataque de represalia e intercepta 5 misiles de crucero ucranianos en el último día
Durante la noche del 11 al 12 de febrero, en respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia realizaron un golpe combinado con armas de precisión de largo alcance y drones, informan desde el Ministerio de Defensa ruso.
Como resultado, fue alcanzada la infraestructura energética utilizada por las FFAA de Ucrania, así como fábricas y almacenes de drones, agregan.
"Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todos los blancos designados fueron destruidos", destacan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 5 misiles de crucero de largo alcance Flamingo ucranianos, ocho proyectiles del sistema Himars, seis bombas guiadas y derribó 211 vehículos aéreos no tripulados.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra un aeródromo militar, instalaciones de transporte utilizadas en beneficio de fuerzas ucranianas, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.
Las FFAA de Rusia también destruyeron un carro de combate Leopard alemán, 23 vehículos blindados y un obús M777 estadounidense, al igual que dos sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos.
En cuanto a las bajas diarias, Ucrania perdió unos 1.270 militares. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 390 militares abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 180 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, hasta 315 en la de la agrupación Centro, más de 210 en la del grupo Norte, más de 120 en la del grupo Sur y alrededor de 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 113.737 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.620 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.664 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.234 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 54.176 vehículos militares especiales.
