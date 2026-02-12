Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260212/rusia-lleva-a-cabo-un-ataque-de-represalia-e-intercepta-5-misiles-de-crucero-ucranianos-en-el-1171321071.html
Rusia lleva a cabo un ataque de represalia e intercepta 5 misiles de crucero ucranianos en el último día
Rusia lleva a cabo un ataque de represalia e intercepta 5 misiles de crucero ucranianos en el último día
Sputnik Mundo
Durante la noche del 11 al 12 de febrero, en respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia... 12.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-12T13:54+0000
2026-02-12T13:54+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0c/1171321049_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_6c16a344e8a65893bf567be3dfe7bc36.jpg
Como resultado, fue alcanzada la infraestructura energética utilizada por las FFAA de Ucrania, así como fábricas y almacenes de drones, agregan. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 5 misiles de crucero de largo alcance Flamingo ucranianos, ocho proyectiles del sistema Himars, seis bombas guiadas y derribó 211 vehículos aéreos no tripulados.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra un aeródromo militar, instalaciones de transporte utilizadas en beneficio de fuerzas ucranianas, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.Las FFAA de Rusia también destruyeron un carro de combate Leopard alemán, 23 vehículos blindados y un obús M777 estadounidense, al igual que dos sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos.En cuanto a las bajas diarias, Ucrania perdió unos 1.270 militares. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 390 militares abatidos.Se suman a estas bajas hasta 180 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, hasta 315 en la de la agrupación Centro, más de 210 en la del grupo Norte, más de 120 en la del grupo Sur y alrededor de 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
https://noticiaslatam.lat/20260212/1171322681.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0c/1171321049_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_76ff2bd2c4aaa3a667535d8e7fb20864.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

Rusia lleva a cabo un ataque de represalia e intercepta 5 misiles de crucero ucranianos en el último día

13:54 GMT 12.02.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 12.02.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Durante la noche del 11 al 12 de febrero, en respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia realizaron un golpe combinado con armas de precisión de largo alcance y drones, informan desde el Ministerio de Defensa ruso.
Como resultado, fue alcanzada la infraestructura energética utilizada por las FFAA de Ucrania, así como fábricas y almacenes de drones, agregan.
"Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todos los blancos designados fueron destruidos", destacan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 5 misiles de crucero de largo alcance Flamingo ucranianos, ocho proyectiles del sistema Himars, seis bombas guiadas y derribó 211 vehículos aéreos no tripulados.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra un aeródromo militar, instalaciones de transporte utilizadas en beneficio de fuerzas ucranianas, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.
Maratón de torturas: revelan el infierno que sufren los militares rusos en el cautiverio ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 12.02.2026
Defensa
"Maratón de torturas": revelan el infierno que sufren los militares rusos en el cautiverio ucraniano
11:58 GMT
Las FFAA de Rusia también destruyeron un carro de combate Leopard alemán, 23 vehículos blindados y un obús M777 estadounidense, al igual que dos sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos.
En cuanto a las bajas diarias, Ucrania perdió unos 1.270 militares. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 390 militares abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 180 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, hasta 315 en la de la agrupación Centro, más de 210 en la del grupo Norte, más de 120 en la del grupo Sur y alrededor de 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 113.737 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.620 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.664 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.234 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 54.176 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала