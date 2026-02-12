https://noticiaslatam.lat/20260212/la-victoria-mas-importante-milei-logra-la-aprobacion-de-la-reforma-laboral-en-el-senado-argentino-1171322286.html

"La victoria más importante": Milei logra la aprobación de la reforma laboral en el Senado argentino

El Gobierno obtuvo la media sanción en la Cámara Alta del proyecto más sensible de la agenda que envió al Congreso para tratar de manera extraordinaria.

Javier Milei consiguió un triunfo categórico en el Senado y obtuvo la media sanción de la Ley de Modernización Laboral, la iniciativa más sensible impulsada por el Ejecutivo para inaugurar su tercer año de gestión. Tras una maratónica sesión —más de 16 horas—, el oficialismo logró la aprobación de la normativa que flexibiliza las condiciones de trabajo. El proyecto será tratado en los próximos días por la Cámara de Diputados.Tras un insistente trabajo de seducción a bloques aliados, el Ejecutivo logró cosechar 42 votos a favor ante los 30 en contra. El apoyo tuvo su precio: el Gobierno debió ceder a más de 20 modificaciones con tal de satisfacer la voluntad de gobernadores provinciales, verdaderos artífices del respaldo que consiguió la Casa Rosada en la Cámara Alta.La jornada no estuvo exenta de tensión. Frente al Congreso, una movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), movimientos sociales y partidos políticos opositores terminó con episodios de violencia y represión por parte de las fuerzas de seguridad. El saldo fue de 300 heridos, 31 detenidos y 70 demorados por la Policía.La modificación de la ley de contrato de trabajo introduce cambios tangibles que atañen tanto al régimen de indemnizaciones como a las licencias por enfermedad, el pago de horas extras y el alcance de las huelgas y asambleas gremiales, entre otros aspectos.En primer lugar, se propone una reducción de la base del cálculo para las indemnizaciones. Para los despidos sin causa, la indemnización será equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio. A diferencia del esquema vigente, ya no se incluirán conceptos de pago no mensuales, como el sueldo anual complementario o premios especiales.Además, se crearán los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. De este modo, se abarataría el "costo" del despido a costa de un menor financiamiento del sistema previsional.Otro aspecto central radica en las licencias por incapacidad. En caso de que el trabajador sufriera un accidente o enfermedad que hubiera sido contraído fuera del ambiente laboral, recibirá el 75% de su salario básico durante tres meses. En cambio, si la incapacidad resultara de una "acción voluntaria y riesgosa" —como la práctica deportiva—, recibirá apenas el 50%. El cambio es marcado: actualmente, la licencia contempla el cobro del 100% del salario.La ley prevé una ampliación de la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas. Además, se propone un paulatino reemplazo de las "horas extras" (mejor remuneradas) por un "banco de horas", un esquema de reorganización de la jornada sin modificar el tope semanal vigente, posibilitando la redistribución de horas de trabajo de un día para el otro. Así, se compensarían las horas extraordinarias con tiempo libre futuro, en lugar de abonarlas como adicionales salariales.Otro de los ejes centrales es la limitación del derecho a huelga. Los servicios considerados "esenciales" deberán asegurar una cobertura del 75%, mientras que para los denominados "trascendentales" será del 50%. El proyecto amplía el número de actividades alcanzadas. Simultáneamente, toda asamblea de trabajadores deberá contar con autorización previa del empleador.Además, el proyecto define una nueva categoría laboral para el sector de los trabajadores de plataformas: la reforma crea la figura de "repartidor independiente" y habilita la flexibilidad de formas de contrato. El cambio es sustancial: la iniciativa establece que este vínculo no constituye una relación laboral de ningún tipo, sino un contrato de servicio independiente. Apunta a un sector que registró un aumento exponencial en los últimos años.El músculo político libertario"Es la victoria más importante de Milei en el Congreso", indicó a Sputnik el politólogo Santiago Giorgetta. A su juicio, el oficialismo arriesgó su capacidad de negociación y salió fortalecido. "Lo que está poniendo en juego es su capacidad de alianza y negociación, y si eso es positivo, lo va a dejar bien parado de cara a todas las discusiones que se puedan dar en la Cámara", sostuvo.Para el analista, el triunfo no fue solo aritmético, sino político. Recordó que se trató de una ley que otros Gobiernos no lograron concretar y que enfrenta una fuerte resistencia social. En la misma línea, el sociólogo Máximo Reina consideró que el oficialismo volvió a demostrar capacidad de avance pese a los pronósticos adversos. "Cuando todo parecía indicar que Milei atravesaba un momento de crisis sobre finales del año pasado, logró revitalizarse, ganar la elección de medio término y volver a marcar la agenda del debate", sostuvo en un diálogo con Sputnik.El sociólogo destacó que el Ejecutivo depende de sostener la iniciativa permanente. "Es un Gobierno que necesita mantener viva la agenda y la llama", expresó, al remarcar que la estrategia oficial consistió en dosificar reformas para conservar centralidad política y mostrar resultados ante su electorado.El palacio y la calleDesde el plano social, Giorgetta advirtió que el éxito parlamentario no garantiza legitimidad pública. Según explicó, la flexibilización laboral "difícilmente genere mejoras inmediatas en el empleo o los ingresos".El analista también destacó que el éxito del Gobierno responde, también, al debilitamiento sindical. El experto sostuvo que parte de la dirigencia gremial "entiende que tiene fecha de vencimiento" en un mercado laboral con alta informalidad y fragmentación. A su juicio, el sindicalismo todavía "no encontró la forma de representar a esa masa trabajadora dispersa ni de construir una narrativa que interpele más allá del empleo registrado".Reina coincidió en que la oposición carece hoy de liderazgo claro. "Lo que hay es una dispersión absoluta en la oposición que el Gobierno sabe aprovechar", afirmó, al señalar que el gremialismo no contó con el poder político suficiente para disputar la iniciativa oficial.No obstante, el consultor introdujo una advertencia sobre el clima social. "No hay una base sólida de militancia o fervor; hay una paciencia pragmática", afirmó. A su entender, el respaldo actual podría tensionarse "en caso de que la economía profundice los signos de recesión que estamos viendo".

