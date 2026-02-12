https://noticiaslatam.lat/20260212/la-estrategia-de-eeuu-petroleo-venezolano-como-dique-al-influjo-de-china-1171316570.html

La estrategia de EEUU: petróleo venezolano como dique al influjo de China

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, sostuvo el 11 de febrero un encuentro en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada de Venezuela

La reunión ocurrió luego de que el Departamento del Tesoro emitiera una serie de licencias que autorizan operaciones en el sector petrolero venezolano."Hemos recibido al secretario de Energía Wright con su equipo. Hemos tenido una agenda de trabajo con puntos focales importantes", declaró Rodríguez.Wright, por su parte, expresó que el presidente Trump "está comprometido a transformar la relación entre Estados Unidos y Venezuela". El secretario aseguró que su Gobierno "ha estado trabajando siete días a la semana para solicitar licencias, así que los negocios existentes en Venezuela, los nuevos negocios que quieren entrar en Venezuela, las empresas nacionales de Venezuela pueden comprar productos, invertir dinero, aumentar la producción de petróleo".La visita del secretario de Energía es precedida por la emisión de la reciente licencia 48, emitida el 10 de febrero de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que autoriza transacciones ordinarias e incidentales necesarias para el suministro desde EEUU o por parte de personas estadounidenses de bienes, tecnología, software o servicios para la exploración, desarrollo o producción de petróleo y gas en Venezuela.La licencia establece exclusiones significativas: prohíbe transacciones con personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, no autoriza la formación de nuevas empresas conjuntas para explorar o producir hidrocarburos en Venezuela, excluye la exportación o reexportación de diluyentes y no permite términos de pago no comerciales, swaps de deuda, pagos en oro o criptomonedas emitidas por el Gobierno venezolano.¿La contención de China?El analista político Igor Collazos, en entrevista con Sputnik Mundo, señaló que esta licencia constituye una acción con implicaciones geopolíticas profundas. Según su punto de vista, la prohibición de transacciones con los países mencionados responde a una operación de definición de áreas de influencia. "Estados Unidos simplemente está marcando territorio", sostuvo.El analista vinculó esta medida con la reconfiguración estratégica de Washington, no hacia Oriente Medio, sino hacia el Pacífico.Collazos advirtió sobre las consecuencias de esta reinserción venezolana en el mercado estadounidense. "Venezuela tuvo una participación como proveedor de petróleo en la Segunda Guerra Mundial. En cambio, que Estados Unidos cuente con esta reserva para sostener el esquema petrodólar, minar la OPEP y garantizarse la posibilidad de un ataque en el océano Pacífico, presenta un escenario distinto", indicó.El analista describió la situación como "una consolidación de territorios en una fase final de juego para confinar a China fuera del hemisferio occidental". Sin embargo, sostuvo que "estas reconfiguraciones no son procesos de semanas ni de meses, son procesos de décadas".Agregó que "la composición demográfica de Estados Unidos está cambiando y el proceso de la hegemonía China es inexorable. Por lo que aún, el juego de Estados Unidos no está cerrado, al menos en lo que respecta a su pretensión hegemónica en América Latina y el Caribe".¿Borrón y cuenta nueva?A contramano de las perspectivas de Collazos, el experto en geopolítica del petróleo Miguel Jaimes ofreció a Sputnik una perspectiva de la visita de Wright, centrada en las capacidades energéticas venezolanas.Jaimes sostuvo que "Venezuela es un país importante en el hemisferio para regular el tema energético. Muchos países esperan que Venezuela salga al mercado para equilibrar los precios y la colocación de energía". Para el especialista, "al Gobierno venezolano le interesa potenciar el aparato energético, que a lo largo de un siglo ha tenido experiencia en señalar el rumbo del tema energético".El experto reconoció que "Estados Unidos ha estado empeñado en que el tema energético venezolano vuelva a florecer". Señaló que "Venezuela no tiene problema en firmar acuerdos con Washington, a pesar de antecedentes en los cuales la industria se ha opacado por medidas estadounidenses".Jaimes indicó que "atendemos este regreso de Norteamérica al país, que es importante dentro de puntos de inversión, producción, colocación de petróleo". Afirmó que "Venezuela vuelve a una participación directa y confiable. Es un proveedor seguro y guarda reservas importantes", puntualizó. ¿Un futuro brillante?Durante el encuentro en Miraflores, las delegaciones discutieron áreas específicas de cooperación. "Hemos conversado sobre proyectos en materia de petróleo, en materia de gas, en materia de minería y de energía eléctrica. Hoy hemos discutido sobre las cuestiones relacionadas con gas, petróleo, minería y energía eléctrica de Venezuela, viendo los caminos para avanzar", detalló Rodríguez.Afirmó que "a través de la diplomacia vamos a superar nuestras diferencias. El diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético son los canales adecuados para que Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando".Rodríguez proyectó continuidad en las reuniones. "Este primer viaje se convertirá en la apertura para muchos otros viajes. Seguro tendremos de visitante al secretario Wright y a sus equipos técnicos", indicó.Wright, por su parte, aseguró que "trabajando juntos, los pueblos de Venezuela y los pueblos de Estados Unidos, este año podemos llevar a un aumento en la producción de petróleo en Venezuela, en la producción de gas natural en Venezuela, en la producción de electricidad en Venezuela". El funcionario señaló que el objetivo es "aumentar las oportunidades de trabajo, los salarios y la calidad de vida de los venezolanos" y que ello "beneficiará a Estados Unidos, al hemisferio occidental y a la futura asociación".

