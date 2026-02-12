A Rusia se le acaba la paciencia con EEUU
La buena voluntad rusa no es infinita y Moscú no va a tolerar el incumplimiento por parte de Washington de los parámetros del arreglo del conflicto ucraniano acordados en Alaska. Así es como pueden interpretarse las declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien insistió en que el país hará respetar sus condiciones.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Introducción del programa
01:15 EEUU atenta contra la vida en Cuba
02:05 México envía ayuda humanitaria a Cuba
06:18 Los aliados de Cuba buscan una forma inteligente de ayudar a Cuba
07:15 Rusia mantendrá la conexión aérea con Cuba
11:20 Rusia impulsará la producción de crudo en Cuba
12:15 Rusia endurece su retórica hacia EEUU
13:15 EEUU incumple los parámetros de paz acordados con Rusia
21:15 ¿Hacia una nueva Crisis de los Misiles?
22:34 EEUU pretende convertirse en el único proveedor de hidrocarburos a nivel planetario
25:42 Fuerte mensaje de Claudia Sheinbaum a EEUU
0:20 Brasil afianza su relación con Rusia