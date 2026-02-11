https://noticiaslatam.lat/20260211/la-asfixia-economica-de-eeuu-contra-cuba-el-sabotaje-de-la-paz-por-kiev-y-la-cortina-de-humo-en-1171281120.html
La asfixia económica de EEUU contra Cuba, el sabotaje de la paz por Kiev y la cortina de humo en torno al caso Epstein
Sputnik Mundo
Ante la asfixia económica contra Cuba por parte de EEUU, analizamos cuáles son los pasos que la isla está tomando a corto y mediano plazo, no solo para...
de moscú a la habana
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Randy Alonso y Oleg Leónov dialogan sobre:
La asfixia económica de EEUU contra Cuba, el sabotaje de la paz por Kiev y la cortina de humo en torno al caso Epstein
Ante la asfixia económica contra Cuba por parte de EEUU, analizamos cuáles son los pasos que la isla está tomando a corto y mediano plazo, no solo para resistir, sino para salir más independiente. Además, resumimos lo último sobre las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y a quién le conviene las revelaciones de los archivos de Epstein.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Randy Alonso y Oleg Leónov dialogan sobre:
00:00
Avances e introducción del programa
04:05
Por qué Rusia ignora las intimidaciones de EEUU respecto a Cuba
15:55
Por qué los rusos no ven con mucho entusiasmo el proceso de paz sobre Ucrania
21:06
Caso Epstein: ¿quién realmente estaría detrás?