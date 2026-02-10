https://noticiaslatam.lat/20260210/mexico-ha-emprendido-un-largo-camino-para-la-recuperacion-de-su-patrimonio-historico-1171231264.html

México ha emprendido un largo camino para la recuperación de su patrimonio histórico

México ha emprendido un largo camino para la recuperación de su patrimonio histórico

El Gobierno de México ha fortalecido desde 2018 su estrategia para frenar la subasta y tráfico de arte prehispánico, logrando la repatriación de miles de... 10.02.2026, Sputnik Mundo

Las autoridades de México han aumentado sus esfuerzos para proteger el legado cultural prehispánico ante el comercio ilegal y las subastas en el extranjero de objetos arqueológicos, estableciendo una estrategia orientada a la recuperación y el regreso de bienes culturales que se encuentran fuera de sus fronteras, indicaron voces oficiales.Desde el comienzo de la iniciativa "No se vende mi patrimonio", promovida por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, el país ha conseguido recuperar más de 16.000 piezas culturales que habían sido sacadas de su territorio de manera ilegal o que se encontraban en manos privadas.En 2025, con Claudia Sheinbaum como presidenta, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificó la recuperación de más de 2.000 piezas arqueológicas y documentos que fueron entregados de forma voluntaria por individuos a las autoridades diplomáticas en naciones como Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia y los Países Bajos. Después de evaluaciones técnicas, estos artículos se conservarán en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en el Archivo General de la Nación.En diciembre, la SRE transfirió al INAH 52 objetos que fueron recuperados en Estados Unidos; las piezas exhiben rasgos artísticos de civilizaciones como la mexica, teotihuacana y zapoteca, y se estima que provienen de un periodo que abarca desde 500 a. C. hasta 1521 d .C., según las autoridades.Las autoridades mexicanas han expresado en varias oportunidades su desaprobación hacia la venta de bienes de valor patrimonial en subastas realizadas por casas internacionales. Ella sostiene que estos elementos son "relieves que forman parte de la memoria activa de nuestros pueblos ancestrales" y afirma que su comercio fuera del país pone en peligro la identidad cultural nacional.El exmandatario López Obrador mencionó en repetidas ocasiones que la restauración del patrimonio cultural y arqueológico de la nación es una razón para sentirse orgulloso como país, enfatizando la necesidad de exhibir ante los mexicanos objetos que representen la valiosa historia de sus culturas originarias.Por su parte, Sheinbaum enfatiza referente a esta situación la dedicación del Gobierno de México a proteger el patrimonio cultural, promoviendo tanto normas legales como acciones diplomáticas para mantener la colaboración global y detener el comercio ilegal de objetos culturales.

