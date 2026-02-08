Trabajadores de Google piden romper vínculo con ICE por redadas contra migrantes
Más de 1.000 empleados de la compañía tecnológica firmaron una petición exigiendo que la firma retire su lazo con el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, especialmente con los agentes migratorios, de acuerdo con un reporte de 'Bloomberg'.
Según el medio, el texto especifica que los trabajadores desean que se irrumpa la relación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), esto debido a las redadas desplegadas a lo largo del país.
Esta petición se acrecienta tras las manifestaciones en Minneapolis, donde dos personas han muerto a manos de los integrantes de ambas corporaciones.
"Más de 1.700 trabajadores del sector tecnológico ya han firmado una petición independiente, iniciada a principios de enero, que exige a las empresas tecnológicas que rompan sus contratos con el ICE y a los líderes de las grandes tecnológicas que llamen a la Casa Blanca para exigir que el ICE abandone las ciudades", refirió la publicación.
Pero, ¿cuál es el vínculo entre Google y los agentes migratorios? De acuerdo con Bloomberg, Palantir Technologies, fabricante de software para la agencia, ha sido señalado porque su tecnología ha sido empleada en las redadas del ICE.
"Los trabajadores de Google que firmaron la petición abarcan 16 áreas de producto —de las cuales, aproximadamente el 30% proviene de Google Cloud— y denuncian que la tecnología de la compañía se utiliza para impulsar la violencia y la represión estatales", destacó el medio.
Ante las continuas protestas en Minneapolis y los cruentos eventos en donde el ICE se ha visto involucrado, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, informó que los elementos comenzarán a portar cámaras corporales durante sus actividades, especialmente en la ciudad de Minnesota.
