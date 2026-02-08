https://noticiaslatam.lat/20260208/trabajadores-de-google-piden-romper-vinculo-con-ice-por-redadas-contra-migrantes-1171168011.html

Trabajadores de Google piden romper vínculo con ICE por redadas contra migrantes

Trabajadores de Google piden romper vínculo con ICE por redadas contra migrantes

Sputnik Mundo

Más de 1.000 empleados de la compañía tecnológica firmaron una petición exigiendo que la firma retire su lazo con el Departamento de Seguridad Nacional... 08.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-08T07:42+0000

2026-02-08T07:42+0000

2026-02-08T07:42+0000

internacional

sociedad

kristi noem

minnesota

ice

google

migración

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/08/1166280138_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9aaf3e6aa22332a22914f903e2897459.jpg

Según el medio, el texto especifica que los trabajadores desean que se irrumpa la relación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), esto debido a las redadas desplegadas a lo largo del país.Esta petición se acrecienta tras las manifestaciones en Minneapolis, donde dos personas han muerto a manos de los integrantes de ambas corporaciones.Pero, ¿cuál es el vínculo entre Google y los agentes migratorios? De acuerdo con Bloomberg, Palantir Technologies, fabricante de software para la agencia, ha sido señalado porque su tecnología ha sido empleada en las redadas del ICE. "Los trabajadores de Google que firmaron la petición abarcan 16 áreas de producto —de las cuales, aproximadamente el 30% proviene de Google Cloud— y denuncian que la tecnología de la compañía se utiliza para impulsar la violencia y la represión estatales", destacó el medio.Ante las continuas protestas en Minneapolis y los cruentos eventos en donde el ICE se ha visto involucrado, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, informó que los elementos comenzarán a portar cámaras corporales durante sus actividades, especialmente en la ciudad de Minnesota.

https://noticiaslatam.lat/20260205/1171054424.html

minnesota

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, kristi noem, minnesota, ice, google, migración