Rusia libera un asentamiento y efectúa un ataque masivo contra instalaciones militares ucranianas en un día

Rusia libera un asentamiento y efectúa un ataque masivo contra instalaciones militares ucranianas en un día

En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Chugunovka, en la región de Járkov, reportan desde el Ministerio de...

El golpe fue realizado en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos y fue dirigido contra la infraestructura energética y de transporte utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, fábricas de drones de ataque, así como sus almacenes y lugares de despliegue, indican desde la entidad castrense.Durante el último día, Rusia asestó golpes contra los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 158 zonas. Las tropas rusas también destruyeron dos carros de combate, 18 vehículos blindados y un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó una bomba guiada y derribó 168 vehículos aéreos no tripulados.Ucrania perdió unos 1.305 militares en las últimas 24 horas. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 280 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 150 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 435 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.

