México presume la captura de más de 60 objetivos prioritarios durante Operativo Enjambre

El Gobierno federal destacó los avances del Operativo Enjambre en Michoacán (occidente), una estrategia que combina detenciones, presencia de fuerzas federales... 07.02.2026, Sputnik Mundo

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, hasta el momento, se ha logrado la captura de más de 60 objetivos prioritarios, identificados como generadores de violencia en la entidad.El funcionario federal explicó que estas acciones forman parte del Plan Michoacán y no se limitan únicamente a las detenciones, sino que incluyen tareas preventivas y una presencia constante de las fuerzas federales en las zonas con mayor incidencia delictiva.García Harfuch detalló que los arrestados están vinculados con delitos como extorsión, cobro de piso, homicidio y privación ilegal de la libertad, y subrayó que la estrategia contempla una estrecha coordinación con autoridades locales y productores de sectores clave, como el limón y el aguacate.Precisó que más de 15.000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional realizan recorridos diarios en distintas regiones del Estado, además de mantener reuniones permanentes con productores para recibir denuncias y reportes de irregularidades.Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, destacó que el combate a la extorsión se ha fortalecido con recientes cambios constitucionales y legales, que modificaron de fondo el mecanismo de investigación de este delito.La mandataria explicó que, a diferencia del esquema anterior, ahora se permite la denuncia anónima, lo que obliga a las fiscalías a iniciar de oficio las investigaciones, abrir carpetas y buscar detenciones, una medida que busca reducir el temor de las víctimas a represalias.

