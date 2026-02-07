Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260207/mexico-presume-la-captura-de-mas-de-60-objetivos-prioritarios-durante-operativo-enjambre-1171135820.html
México presume la captura de más de 60 objetivos prioritarios durante Operativo Enjambre
México presume la captura de más de 60 objetivos prioritarios durante Operativo Enjambre
Sputnik Mundo
El Gobierno federal destacó los avances del Operativo Enjambre en Michoacán (occidente), una estrategia que combina detenciones, presencia de fuerzas federales... 07.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-07T05:52+0000
2026-02-07T05:52+0000
américa latina
omar garcía harfuch
seguridad
claudia sheinbaum
michoacán
méxico
extorsión
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/16/1156999263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e21389de273889a0941f2d9248c94d7.jpg
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, hasta el momento, se ha logrado la captura de más de 60 objetivos prioritarios, identificados como generadores de violencia en la entidad.El funcionario federal explicó que estas acciones forman parte del Plan Michoacán y no se limitan únicamente a las detenciones, sino que incluyen tareas preventivas y una presencia constante de las fuerzas federales en las zonas con mayor incidencia delictiva.García Harfuch detalló que los arrestados están vinculados con delitos como extorsión, cobro de piso, homicidio y privación ilegal de la libertad, y subrayó que la estrategia contempla una estrecha coordinación con autoridades locales y productores de sectores clave, como el limón y el aguacate.Precisó que más de 15.000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional realizan recorridos diarios en distintas regiones del Estado, además de mantener reuniones permanentes con productores para recibir denuncias y reportes de irregularidades.Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, destacó que el combate a la extorsión se ha fortalecido con recientes cambios constitucionales y legales, que modificaron de fondo el mecanismo de investigación de este delito.La mandataria explicó que, a diferencia del esquema anterior, ahora se permite la denuncia anónima, lo que obliga a las fiscalías a iniciar de oficio las investigaciones, abrir carpetas y buscar detenciones, una medida que busca reducir el temor de las víctimas a represalias.
https://noticiaslatam.lat/20260205/1171097110.html
michoacán
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/16/1156999263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4e4ab3477f1d8ede96285310885d4a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
omar garcía harfuch, seguridad, claudia sheinbaum, michoacán, méxico, extorsión
omar garcía harfuch, seguridad, claudia sheinbaum, michoacán, méxico, extorsión

México presume la captura de más de 60 objetivos prioritarios durante Operativo Enjambre

05:52 GMT 07.02.2026
© AP Photo / Marco UgarteUno de los temas pendientes en México es el combate al crimen organizado.
Uno de los temas pendientes en México es el combate al crimen organizado. - Sputnik Mundo, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
Síguenos en
El Gobierno federal destacó los avances del Operativo Enjambre en Michoacán (occidente), una estrategia que combina detenciones, presencia de fuerzas federales y reformas legales que permiten investigar la extorsión a partir de denuncias anónimas, informó el Gabinete de Seguridad.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, hasta el momento, se ha logrado la captura de más de 60 objetivos prioritarios, identificados como generadores de violencia en la entidad.
El funcionario federal explicó que estas acciones forman parte del Plan Michoacán y no se limitan únicamente a las detenciones, sino que incluyen tareas preventivas y una presencia constante de las fuerzas federales en las zonas con mayor incidencia delictiva.
García Harfuch detalló que los arrestados están vinculados con delitos como extorsión, cobro de piso, homicidio y privación ilegal de la libertad, y subrayó que la estrategia contempla una estrecha coordinación con autoridades locales y productores de sectores clave, como el limón y el aguacate.
Detienen a alcalde mexicano por posibles nexos con el narco - Sputnik Mundo, 1920, 05.02.2026
Detienen a alcalde mexicano por posibles nexos con el narco
5 de febrero, 19:45 GMT
Precisó que más de 15.000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional realizan recorridos diarios en distintas regiones del Estado, además de mantener reuniones permanentes con productores para recibir denuncias y reportes de irregularidades.

“Sabemos que esto va avanzando y va a ir mejorando conforme continúen las detenciones, pero también los patrullajes, que no paran. Son todos los días”, afirmó el titular de Seguridad.

Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, destacó que el combate a la extorsión se ha fortalecido con recientes cambios constitucionales y legales, que modificaron de fondo el mecanismo de investigación de este delito.
La mandataria explicó que, a diferencia del esquema anterior, ahora se permite la denuncia anónima, lo que obliga a las fiscalías a iniciar de oficio las investigaciones, abrir carpetas y buscar detenciones, una medida que busca reducir el temor de las víctimas a represalias.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала