https://noticiaslatam.lat/20260207/china-lanza-una-gran-ofensiva-contra-el-dolar--1171122055.html

China lanza una gran ofensiva contra el dólar

China lanza una gran ofensiva contra el dólar

Sputnik Mundo

Los hechos apuntan a que China ve como oportunidad histórica la desdolarización global. En estas circunstancias, Pekín acaba de anunciar una estrategia a gran... 07.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-07T15:00+0000

2026-02-07T15:00+0000

2026-02-07T15:00+0000

nicaragua-rusia: línea directa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/06/1171123752_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7192a57595407281a6d8de8d37c49048.jpg

En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

China lanza una gran ofensiva contra el dólar Sputnik Mundo China lanza una gran ofensiva contra el dólar 2026-02-07T15:00+0000 true PT30M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео