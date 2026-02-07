Mundo
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260207/china-lanza-una-gran-ofensiva-contra-el-dolar--1171122055.html
China lanza una gran ofensiva contra el dólar
Los hechos apuntan a que China ve como oportunidad histórica la desdolarización global. En estas circunstancias, Pekín acaba de anunciar una estrategia a gran... 07.02.2026, Sputnik Mundo
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
China lanza una gran ofensiva contra el dólar
China lanza una gran ofensiva contra el dólar
China lanza una gran ofensiva contra el dólar

15:00 GMT 07.02.2026
Los hechos apuntan a que China ve como oportunidad histórica la desdolarización global. En estas circunstancias, Pekín acaba de anunciar una estrategia a gran escala para convertir al yuan en algo que tanto busca el mundo: una divisa de reserva mundial sólida, confiable y segura.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
00:00 Avances
01:54 ¿Por qué el mundo abandona el dólar?
05:10 La estrategia china para internacionalizar el yuan
10:53 Kiev se queja ante Washington por el 'hackeo' ruso de Starlink
13:49 Elon Musk apaga a Starlink en un flaco favor a Kiev
14:00 La constelación de satélites rusa apunta a triplicarse en los próximos tiempos
17:52 Rusia se reafirma como una potencia química global y va a más
22:20 Presidente de la FIFA defiende la vuelta del deporte ruso a los certámenes internacionales
25:30 La diplomacia de Kiev y Bruselas degrada hasta convertirse en groserías e insultos
29:18 Despedida
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
