China lanza una gran ofensiva contra el dólar
07.02.2026
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
Los hechos apuntan a que China ve como oportunidad histórica la desdolarización global. En estas circunstancias, Pekín acaba de anunciar una estrategia a gran escala para convertir al yuan en algo que tanto busca el mundo: una divisa de reserva mundial sólida, confiable y segura.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
01:54
¿Por qué el mundo abandona el dólar?
05:10
La estrategia china para internacionalizar el yuan
10:53
Kiev se queja ante Washington por el 'hackeo' ruso de Starlink
13:49
Elon Musk apaga a Starlink en un flaco favor a Kiev
14:00
La constelación de satélites rusa apunta a triplicarse en los próximos tiempos
17:52
Rusia se reafirma como una potencia química global y va a más
22:20
Presidente de la FIFA defiende la vuelta del deporte ruso a los certámenes internacionales
25:30
La diplomacia de Kiev y Bruselas degrada hasta convertirse en groserías e insultos