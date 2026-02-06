Mundo
Una nueva esperanza para el ajolote: buscarán su reproducción en el occidente de México
Una nueva esperanza para el ajolote: buscarán su reproducción en el occidente de México
El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas), con sede en Pátzcuaro, Michoacán (occidente), ha trabajado 10 años en la... 06.02.2026, Sputnik Mundo
CC0 / Pixabay /
El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas), con sede en Pátzcuaro, Michoacán (occidente), ha trabajado 10 años en la conservación del achoque, una de las 17 especies de ajolote que habitan en el país latinoamericano, para reproducir en cautiverio hasta 50.000 crías de la salamandra.
En el estado de Michoacán hay dos especies endémicas de ajolote: el achoque (ambystoma dumerilii) y el jaguar (ambystoma andersoni), que habita en la laguna de Zacapu, explicó el científico Daniel Hernández Montaño en entrevista con el diario La Jornada.
Entre sus principales amenazas, se encuentran las especies invasoras, la contaminación y el exceso de tóxicos en los cuerpos de agua, así como la sequía y la erosión. Además, por su alto valor nutrimental y propiedades curativas, los pobladores lo usaron como alimento durante generaciones, precisó.
"Nuestro trabajo es mantener cierta cantidad de adultos en existencia para conocer bien su forma de crecimiento, desde etapa larvaria hasta juvenil, y asegurar que no haya tanta mortalidad", detalló.
El experto, adscrito al Centro Regional de investigación Acuícola y Pesquera de Michoacán, detalló al medio que, para mantener a la población en vida silvestre, recolectan los huevos depositados en el lago para incubarlos, cuidarlos y reintroducirlos al embalse.
Esto se realiza, dijo, cuando alcanzan seis o siete meses de edad, "ya que puedan defenderse de sus depredadores", como puede ser la carpa, el pez blanco y hasta otros ajolotes, que se alimentan de larvas y especies juveniles de menor tamaño.
A decir de Hernández Montañez, en el Imipas buscan estudiar la nutrición y reproducción del achoque, con el objetivo de elaborar un manual dirigido a los acuicultores que deseen "cultivar" al animal bajo la norma de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y contribuir a su conservación.
Además, precisó que los únicos ejemplares que pueden ser reintroducidos al lago son los que recolectaron en huevo del cuerpo de agua, nunca los nacidos de padres criados en cautiverio. Esto porque se trata de una especie en riesgo bajo protección especial por las normas mexicanas.
