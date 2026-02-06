https://noticiaslatam.lat/20260206/una-nueva-esperanza-para-el-ajolote-buscaran-su-reproduccion-en-el-occidente-de-mexico-1171099040.html

Una nueva esperanza para el ajolote: buscarán su reproducción en el occidente de México

06.02.2026

En el estado de Michoacán hay dos especies endémicas de ajolote: el achoque (ambystoma dumerilii) y el jaguar (ambystoma andersoni), que habita en la laguna de Zacapu, explicó el científico Daniel Hernández Montaño en entrevista con el diario La Jornada.Entre sus principales amenazas, se encuentran las especies invasoras, la contaminación y el exceso de tóxicos en los cuerpos de agua, así como la sequía y la erosión. Además, por su alto valor nutrimental y propiedades curativas, los pobladores lo usaron como alimento durante generaciones, precisó. El experto, adscrito al Centro Regional de investigación Acuícola y Pesquera de Michoacán, detalló al medio que, para mantener a la población en vida silvestre, recolectan los huevos depositados en el lago para incubarlos, cuidarlos y reintroducirlos al embalse. A decir de Hernández Montañez, en el Imipas buscan estudiar la nutrición y reproducción del achoque, con el objetivo de elaborar un manual dirigido a los acuicultores que deseen "cultivar" al animal bajo la norma de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y contribuir a su conservación. Además, precisó que los únicos ejemplares que pueden ser reintroducidos al lago son los que recolectaron en huevo del cuerpo de agua, nunca los nacidos de padres criados en cautiverio. Esto porque se trata de una especie en riesgo bajo protección especial por las normas mexicanas.

