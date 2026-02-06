Mundo
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
China lanza fuerte advertencia a EEUU y se acerca más a Rusia
China lanza fuerte advertencia a EEUU y se acerca más a Rusia
Apenas Putin y Xi acordaron profundizar su cooperación estratégica y elaborar un "grandioso" plan de desarrollo bilateral, Donald Trump, visiblemente...
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
China lanza fuerte advertencia a EEUU y se acerca más a Rusia
China lanza fuerte advertencia a EEUU y se acerca más a Rusia
Apenas Putin y Xi acordaron profundizar su cooperación estratégica y elaborar un "grandioso" plan de desarrollo bilateral, Donald Trump, visiblemente preocupado, se comunicó con el líder chino. Y, contrario a lo que afirma el estadounidense, la conversación resultó desagradable para Washington, pues recibió una fuerte advertencia de Pekín.
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
00:00 Introducción del programa
01:14 Rusia se consolida como un aliado clave de China
04:41 Xi Jinping anuncia un "grandioso" plan de desarrollo de relaciones con Rusia
11:54 Xi Jinping advierte a Donald Trump en una tensa conversación telefónica
19:55 Venezuela logra un equilibrio para proteger la soberanía nacional frente a las presiones de EEUU
29:26 Manifestación en Rusia exige liberar a Nicolás Maduro y su esposa
36:12 EEUU aumenta su despliegue militar en África, en una estrategia para controlar los recursos del continente
46:23 Rusia denuncia los planes de Francia de eliminar físicamente a "líderes incómodos" en África
